Уик-энд 22-24 марта в Челябинске: необычные спектакли, столичная поэтесса Астахова и крутые танцы
Поэтесса Ах Астахова в Челябинске с новой программой 12+
Один иронизируют над ее талантом, дескать, до поэтов Серебряного века, Ирине Астаховой далеко. Но мнения скептиков разбиваются о многотысячную армию поклонников. Много вы можете назвать современных поэтов? Которые к тому же коммерчески успешны.
Новый альбом называется «Путешествие вглубь себя». Он посвящен поиску внутренней свободы и собственного пути, душевного равновесия и безмятежности. Основой выступления стали уже известные и новые произведения о любви.
— В альбоме соединились стихи и музыка: классическое звучание фортепиано, гитарных струн, а также скрипки, аккордеона и других инструментов. Соавтором стал столичный композитор Миша Мищенко, который работает в жанре неоклассики, переосмысливая академическую музыку в разных форматах от романтизма до минимализма, — говорят организаторы мероприятия.
22 марта, пятница
ДК ЖД
Тел.: (351) 246-00-00
Начало в 19.00
Билет: 900 — 1 500 руб.
Международные соревнования по танцевальному спорту 0+
Шоу вроде «Танцев со звездами» бьет телерейтинги. Но давайте будем честны: там красивая картинки и знакомые мордашки знаменитостей. Но высококлассный уровень танцевального спорта можно увидеть только на соревнованиях профи. В Челябинске как раз из года в год проводят такой чемпионат.
Называются международные соревнования Кубок Губернатора Челябинской области по танцевальному спорту. Однако в рамках этого события проводят еще несколько танцевальных зачетов. Исполняют латиноамериканскую и европейскую программы. В первую входят экзатичные самба, ча-ча-ча, румба. Во вторую несколько видов вальсов, танго и фокстрота.
Билет стоимостью 1000 руб. действует на весь день мероприятия.
23 и 24 марта
ДС «Юность»
Тел.: (351) 246-00-00
Начало в 10.00 и 19.30
Билет: 500 — 1 000 руб.
Лучшую анимацию Европы показывают в челябинском кинотеатре 18+
Вновь кинотеатр Пушкина радуте киноманов эксклюзивными программами. Такое кино не показывают в обычных залах. В этот раз привезли свежую программу из Лондона LIAF 2019. Это независимый анимационный фестиваль, который по праву считается одним из ведущих в Европе. Не думайте, что это детская мультипликация. Обратите внимание на возрастной рейтинг.
— Уникальная возможность попасть в другое измерение, очутиться в фантастическом мире чужих образов и метафор, ощутить вдохновение от встречи с настоящим искусством. Несмотря на грустные прогнозы футурологов, творчество до сих пор не потеряло человечности и по-прежнему обращается к темам, которые близки каждому из нас, — гласит афиша фестиваля.
Продолжительность 1 час 20 минут.
23 марта, 16.00
24 марта, 17.20, 19.00
28, 30 марта, 17.30
29, 31 марта, 19.00
Кинотеатр Пушкина
Тел.: (351) 263-42-24
Билет: 200 руб.
Спектакль, который идет весь день 16+
Постановка НХТ озаглавлена «Бесы. Сценические опыты». Ее разделили на три части, каждая идет как полноценная пьеса — два часа. Иногда для каждой отдают по одному вечеру, а иногда — показывают все три скопом за день. Можно героически посмотреть все за один раз, а можно растягивать на несколько месяцев.
— Наши сценические опыты касаются различных тем, идей и сюжетов одного из самых сложных и горьких романов русской литературы. Театр уверен: именно так, в виде отдельных сцен, глав, в виде опытов можно исследовать Достоевского и черпать из его глубин. Спектакль, с одной стороны, создан для зрителя знающего и любящего Федора Михайловича, с другой — для тех, кто, возможно, только-только вступает в его мир, — рассказывают авторы постановки.
24 марта, воскресенье
Новый художественный театр
Начало в 12.00, 14.30 и 17.00
Билет: 200 руб.
«Школа с театральным уклоном» 16+
Авторы постановки характеризуют ее как жизненная комедия о мечтах двух неудачников в двух действиях. Подготовил ее главный режиссер нашего драмтеатра Александр Зыков.
Жизнь главных героев истории — серые будни, где все неприглядно и однообразно. Срочно нужно что-то менять. Так физрук Виктор и географ Серж из обычной российской школы решают вообразить себя главными действующими лицами преданий старины далекой. История похожа на жутковатую сказку, когда мечты двух неудачников начинают сбываться.
Продолжительность 2 часа 20 минут с антрактом.
23 марта, суббота
Театр драмы им. Наума Орлова
Тел.: (351) 216-43-43
Начало в 18.00
Билет: 180 — 400 руб.
«Душа подушки» 6+
Премьера от челябинского ТЮЗа. Жанр — мягкая сказка, а актерам придется сыграть натурально подушки. Эта история случилась в детской комнате, пока там никого не было. Сон стал реальностью. И началась сказка о каждом из нас.
По сценарии, только что в садике закончился «тихий час», в комнате из детей остался только мальчик. На кроватях и полу разбросаны семь подушек, разные
по форме и объему. Они потихоньку начинают шевелиться.
23, 24 марта
Молодежный театр
Тел.: (351) 263-22-03
Начало в 18.00
Билет: 300 руб.
ИСТОЧНИК KP.RU