Уик-энд 22-24 марта в Челябинске: необычные спектакли, столичная поэтесса Астахова и крутые танцы

Поэтесса Ах Астахова в Челябинске с новой программой 12+

Один иронизируют над ее талантом, дескать, до поэтов Серебряного века, Ирине Астаховой далеко. Но мнения скептиков разбиваются о многотысячную армию поклонников. Много вы можете назвать современных поэтов? Которые к тому же коммерчески успешны.

Новый альбом называется «Путешествие вглубь себя». Он посвящен поиску внутренней свободы и собственного пути, душевного равновесия и безмятежности. Основой выступления стали уже известные и новые произведения о любви.

— В альбоме соединились стихи и музыка: классическое звучание фортепиано, гитарных струн, а также скрипки, аккордеона и других инструментов. Соавтором стал столичный композитор Миша Мищенко, который работает в жанре неоклассики, переосмысливая академическую музыку в разных форматах от романтизма до минимализма, — говорят организаторы мероприятия.

22 марта, пятница

ДК ЖД

Тел.: (351) 246-00-00

Начало в 19.00

Билет: 900 — 1 500 руб.

Международные соревнования по танцевальному спорту 0+

Шоу вроде «Танцев со звездами» бьет телерейтинги. Но давайте будем честны: там красивая картинки и знакомые мордашки знаменитостей. Но высококлассный уровень танцевального спорта можно увидеть только на соревнованиях профи. В Челябинске как раз из года в год проводят такой чемпионат.

Называются международные соревнования Кубок Губернатора Челябинской области по танцевальному спорту. Однако в рамках этого события проводят еще несколько танцевальных зачетов. Исполняют латиноамериканскую и европейскую программы. В первую входят экзатичные самба, ча-ча-ча, румба. Во вторую несколько видов вальсов, танго и фокстрота.

Билет стоимостью 1000 руб. действует на весь день мероприятия.

23 и 24 марта

ДС «Юность»

Тел.: (351) 246-00-00

Начало в 10.00 и 19.30

Билет: 500 — 1 000 руб.

Лучшую анимацию Европы показывают в челябинском кинотеатре 18+

Вновь кинотеатр Пушкина радуте киноманов эксклюзивными программами. Такое кино не показывают в обычных залах. В этот раз привезли свежую программу из Лондона LIAF 2019. Это независимый анимационный фестиваль, который по праву считается одним из ведущих в Европе. Не думайте, что это детская мультипликация. Обратите внимание на возрастной рейтинг.

— Уникальная возможность попасть в другое измерение, очутиться в фантастическом мире чужих образов и метафор, ощутить вдохновение от встречи с настоящим искусством. Несмотря на грустные прогнозы футурологов, творчество до сих пор не потеряло человечности и по-прежнему обращается к темам, которые близки каждому из нас, — гласит афиша фестиваля.

Продолжительность 1 час 20 минут.

23 марта, 16.00

24 марта, 17.20, 19.00

28, 30 марта, 17.30

29, 31 марта, 19.00

Кинотеатр Пушкина

Тел.: (351) 263-42-24

Билет: 200 руб.

Спектакль, который идет весь день 16+

Постановка НХТ озаглавлена «Бесы. Сценические опыты». Ее разделили на три части, каждая идет как полноценная пьеса — два часа. Иногда для каждой отдают по одному вечеру, а иногда — показывают все три скопом за день. Можно героически посмотреть все за один раз, а можно растягивать на несколько месяцев.

— Наши сценические опыты касаются различных тем, идей и сюжетов одного из самых сложных и горьких романов русской литературы. Театр уверен: именно так, в виде отдельных сцен, глав, в виде опытов можно исследовать Достоевского и черпать из его глубин. Спектакль, с одной стороны, создан для зрителя знающего и любящего Федора Михайловича, с другой — для тех, кто, возможно, только-только вступает в его мир, — рассказывают авторы постановки.

24 марта, воскресенье

Новый художественный театр

Начало в 12.00, 14.30 и 17.00

Билет: 200 руб.

«Школа с театральным уклоном» 16+

Авторы постановки характеризуют ее как жизненная комедия о мечтах двух неудачников в двух действиях. Подготовил ее главный режиссер нашего драмтеатра Александр Зыков.

Жизнь главных героев истории — серые будни, где все неприглядно и однообразно. Срочно нужно что-то менять. Так физрук Виктор и географ Серж из обычной российской школы решают вообразить себя главными действующими лицами преданий старины далекой. История похожа на жутковатую сказку, когда мечты двух неудачников начинают сбываться.

Продолжительность 2 часа 20 минут с антрактом.

23 марта, суббота

Театр драмы им. Наума Орлова

Тел.: (351) 216-43-43

Начало в 18.00

Билет: 180 — 400 руб.

«Душа подушки» 6+

Премьера от челябинского ТЮЗа. Жанр — мягкая сказка, а актерам придется сыграть натурально подушки. Эта история случилась в детской комнате, пока там никого не было. Сон стал реальностью. И началась сказка о каждом из нас.

По сценарии, только что в садике закончился «тихий час», в комнате из детей остался только мальчик. На кроватях и полу разбросаны семь подушек, разные

по форме и объему. Они потихоньку начинают шевелиться.

23, 24 марта

Молодежный театр

Тел.: (351) 263-22-03

Начало в 18.00

Билет: 300 руб.