В Челябинской области бесплатно предлагают дома желающим перебраться в деревню

Предприниматель из Санкт-Петербурга Камиль Хайруллин родом из деревни Султаново в Челябинской области. Когда-то здесь был процветающий совхоз. А сейчас живет 170 человек. В том числе, сестра бизнесмена. И Камиль бывает в родных краях часто.

К НОВИЧКАМ ЕСТЬ ТРЕБОВАНИЯ

Чтобы родная деревня не исчезла, предприниматель приглашает на жительство молодые семьи. Он построил на свои деньги три, открыл сыроварню. Новоселам дома предоставляются бесплатно.

Камиль Хайруллин. Фото: vk.com/sultanovo.

Есть у Хайруллина требования к новичкам. Только полная семья, только с детьми. И профессия, нужная для села: фермер, фельдшер. Камиль мечтает: через 10 лет в Султаново появится 20 хозяйств. Переселенцам он предоставит беспроцентные займы.

Стройка в деревне в самом разгаре. Фото: vk.com/sultanovo.

Предприниматель планирует вложить в деревню 20 млн руб. С новоселами заключат договоры, в которых указано, каких успехов они должны добиться за пять лет. Хозяйственник должен заработать на дом или выкупить построенный по себестоимости.

С кандидатами Хайруллин беседует сам. И пока ни один его не устроил. Очень много халявщиков, а нужны трудяги.

Родная деревня. Фото: vk.com/sultanovo.

ПОЯВИЛСЯ ФЕЛЬДШЕР

И вот в жизни маленького Султаново случилось большое событие. В деревне появился опытный фельдшер. Миляуша Сайфуллина переехала на постоянное место жительства с семьей – мужем Айнуром и двумя детишками. Супруг Миляуши – строитель, руководил крупными бригадами.

Жить семья Сайфуллиных будет в новом доме, который бесплатно предоставил Камиль Хайруллин.

Фельдшер Миляуша Сайфуллина.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Султаново по-прежнему ждут рукастых трудолюбивых людей. Если вы мечтаете о жизни в деревне, о честном труде и свежем воздухе, переезжайте!

Адрес группы «Султаново. Здесь возрождают деревню! – здесь.

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