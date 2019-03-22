Банк УРАЛСИБ принял участие в мероприятии «ОПОРЫ РОССИИ», посвященном реализации национального проекта по развитию предпринимательства

21 марта в Москве прошло Всероссийское совещание, посвященное обсуждению механизмов реализации федеральных проектов по развитию и поддержке предпринимательства, организованное Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». Банк УРАЛСИБ выступил официальным партнером мероприятия

В работе совещания приняли участие представители Минэкономразвития и Минсельхоза РФ, Правительства Москвы, АО «Корпорация МСП», «ОПОРЫ РОССИИ», предпринимательского и банковского сообщества.

Участники обсудили основные принципы работы в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и входящих в него федеральных проектов, поделились опытом проведения мероприятий, который может быть использован субъектами РФ при реализации региональных проектов.

Председатель Правления ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Константин Бобров выступил в качестве спикера мероприятия, рассказав об основных подходах банков к работе в сегменте малого и среднего бизнеса, об эволюции модели взаимодействия с клиентами МСБ: «Сегодня взаимодействие с клиентами МСБ переросло тот формат, в котором банк просто продает свои продукты и услуги бизнесу. Сейчас в режиме «одного окна» предпринимателю предлагаются не только финансовые продукты, но и нефинансовые сервисы, консалтинг, обучение и другие услуги. И задача банка — наполнить этот пакет так, чтобы он был максимально актуален в той фазе развития бизнеса, в которой находится предприниматель», — сказал Константин Бобров. Председатель Правления Банка также отметил, что УРАЛСИБ планирует в 2019 году увеличить количество кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего бизнеса, на 20%.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» включает в себя пять федеральных проектов: «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» и «Популяризация предпринимательства».

Ключевые целевые показатели нацпроекта — к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства должна вырасти до 25 млн (по сравнению с 19,2 млн в 2018 году), доля сегмента МСП в ВВП страны должна вырасти до 32,5%, а доля экспорта субъектов МСП в общем объеме несырьевого экспорта — увеличиться до 10%.

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