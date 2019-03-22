2019-03-22T15:14:34+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ занял 6 место в рейтинге крупнейших ипотечных банков по итогам 2018 года

Поделиться:
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ занял 6 место в рейтинге российских ипотечных банков по объему ипотечного кредитования и величине ипотечного портфеля по итогам 2018 года, согласно исследованию портала Банки.ру.

Всего Банком за этот период было выдано более 14 тысяч кредитов на сумму 30,4 млрд млрд рублей. Ипотечный портфель на 1.01.2019 г. составил 67,4 млрд рублей, по сравнению с 1.01.2018 г. портфель вырос на 33%.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

Генеральная лицензия Банка России № 30

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как организовать свадьбу и не разориться
Экономить на свадьбе грешно, а вот грамотно распределить бюджет, чтобы организовать свадьбу мечты, вполне уместно, считает владелица свадебного агентства Ольги Маранди. Не стоит тратиться на то, что не нужно, но лучше вложить побольше в то, что для вас пр
Новости 24
Алексей Текслер наводит справки о преступности в Челябинской области
На трассе М5 под Челябинском в лобовой аварии погиб человек
В центре Челябинска появится сквер
Алексей Текслер прогулялся по Кировке
Житель Челябинской области вытащил соседа из горящего дома
Новый президент? В «Тракторе» ждут знакомства с главой региона Алексеем Текслером
В Челябинске отцу пятерых детей, обвиняемому в убийстве, продлили арест
В Челябинске лже-газовщики довели пенсионерку до смертельного инсульта
Жительница Челябинска родила дочку 23 февраля, а сына 8 марта
Автоколонна Тотального диктанта везет в Челябинск Михаила Визеля
Главе Челябинска запретили раздувать штат своих замов
Пациентка умерла от язвы желудка из-за халатности дежурного врача в Челябинской области
В Магнитогорске Росгвардия застала убийцу на месте преступления
В национальном парке «Таганай» выращивают хозяев тайги
Поехали! РЖД выделяет на ВСМ Екатеринбург — Челябинск 402 миллиарда
На заводе в Магнитогорске взорвались газовые баллоны
«Врачу-вампиру» из Челябинска не успели провести психиатрическую экспертизу
В центре Челябинска перестали ломать фасад знакового дома
Врио губернатора Алексей Текслер встретился с председателем Заксобрания Владимиром Мякушем
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер уволил министра дорожного хозяйства
Двойное убийство на кладбище в Челябинске раскрыли по горячим следам
Отъявленный рецидивист попался на краже чайника в Челябинской области
Браконьеры загнали косулю на оживленную улицу Златоуста
В Челябинске закрыли частный детсад «У Машеньки», где детей морили голодом