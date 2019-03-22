Жителя Челябинска избили монтировкой неизвестные в масках
19 марта во дворе дома по улице Трашутина в Чурилово неизвестные избили местного жителя Алексея Зарицкого. Сначала колотили его машину, а когда челябинец вышел из нее, прилетело и ему. По словам пострадавшего, это не первая угроза в его адрес от этих людей.
— Ранее мне угрожают люди, которые на этом видео в масках. Теперь угрозы перешли в действия. Сначала мою машину разбили два раза. А теперь я в больнице со сломанной рукой и пробитой головой. А эти люди хотят в депутаты! — рассказал житель Челябинска Алексей Зарицкий.
Далее молодой человек выложил фотографии и личные странички предполагаемых обидчиков. Судя по ним, парни причисляют себя к околопартийным волонтерским движениям.
В Челябинске хулиганы разбили битой машину.
Соседи предполагают, что конфликт тянется уже давно.
— Кажется, избитый парень часто ругался из-за парковки своего авто с другими жителями. Но лишать человека здоровья из-за железа все равно неправильно.
Сам Алексей пока не успел пообщаться с журналистами «КП». Сейчас в Тракторозаводском райотделе полиции расследуется дело, ищут подозреваемых. В деле есть важная улика — ролик с камер наблюдения.
«Комсомольская правда» выражает благодарность програме «Безопасный дом» за видео.
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ИСТОЧНИК KP.RU