«Уралавтоприцеп» привлекает инвестиции и способен насытить российский рынок отечественной продукцией

Более 40 руководителей предприятий и организаций региона, входящих в состав ЮУТПП, полдня работали в зале заседаний и площадке завода «Уралавтоприцеп». Основная тема рабочей встречи — презентация новых проектов компании, инвестиционный потенциал производства, а также Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года.

Наполнить стратегию реальными делами

Председатель правления, президент ЮУТПП Федор Дегтярев отметил, что на традиционном заседании, которое в этот раз прошло на площадке ПАО «Уралавтоприцеп», подводятся итоги работы палаты в 2018 году, намечаем планы на этот год, и именно в свете принятой недавно Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года.

— Эту программу сейчас нужно активно наполнять реализацией тех или иных проектов, мероприятий. Региональному Министерству экономического развития необходимо увидеть, услышать, понять предложения со стороны производственников, бизнесменов, представителей реального сектора экономики. Нужно наполнить эту стратегию реальными делами, которые бы подняли уровень развития экономики региона, — подчеркнул Федор Дегтярев.

Генеральный директор ПАО «Уралавтоприцеп» Валерий Филатов.

Президент ЮУТПП также заострил внимание на том, что один из приоритетов развития территории, освоение новых рынков сбыта — это активное сотрудничество со странами входящими в Таможенный союз Евразийского экономического союза, и, в первую очередь, с республиками Казахстан и Узбекистан.

Новый импульс, новая динамика

— Стратегия развития завода подразумевает участие предприятия в реализации федеральных и региональных инвестиционных программ. Все это в рамках построения и запуска нового производства. Это придаст новый импульс, новую динамику. Фактически речь идет о строительстве завода в заводе, — отметил в презентации новых проектов генеральный директор ПАО «Уралавтоприцеп» Валерий Филатов. — Нам это по силам, поскольку предприятие имеет богатейший опыт работы, 75-летнюю историю, связанную с производством прицепной техники. И не только для российского рынка, но и для целого ряда стран Европы, Африки, Азии и Америки. Начиная с 80-х годов прошлого века «Уралавтоприцеп» поставлял свою технику почти в четыре десятка государств мира. И до сих пор эта техника работает, а мы получаем заказы и на запасные части и на техническое обслуживание.

Сегодня и наши партнеры, и конкуренты, все производственники понимают, что наступает своего рода «перелом», когда на первые роли выходит именно отечественный производитель. Это многие называют не иначе, как «отечественная ось». В федеральном Министерстве промышленности и торговли также подчеркивают важность реализации этой стратегии и необходимости крупных инвестиций в отрасли промышленности, в том числе, и в производство крупных комплектующих.

Председатель правления, президент ЮУТПП Федор Дегтярев.

Сегодня в России необходим завод, который бы в массовом, серийном порядке выпускал оси для грузовых прицепов и полуприцепов, в том числе и тяжеловозов. В Китае, в Европе, в США такие масштабные производства давно работают, но у нас, к сожалению, нет отдельных производств, которые бы обеспечивали потребности российского рынка. Наш опыт работы, наши образцы таких осей уже показали и доказали свою надежность. Созданные с нуля нашей командой конструкторов, инженеров оси, используются на различной тяжеловозной технике и прошли проверку на предприятиях компании «Сургутнефтегаз» в сложнейших климатических условиях. По своим характеристикам эта техника ни в чем не уступает, а по части характеристик и превосходит лучшие европейские аналоги!

Могу сказать, что после запуска нового производства мы сможем удовлетворить минимум половину потребностей отечественного рынка осевых агрегатов. Речь идет о выпуске более 30 тысяч таких изделий ежегодно. Предварительные договоренности с российскими заводами по производству прицепной техники уже имеются.

В России — выгоднее

— Российские производители, образно говоря, уже не столь активно смотрят, к примеру, в сторону Китая. Изготавливать и приобретать готовые изделия лучше и выгоднее у себя на родине. Тем более, импорт техники, по данным Минпромторга России в 2018 году сократился в стране на 43 процента! И этот показатель будет продолжать повышаться. Вместе с тем, по федеральной программе Министерство субсидирует 10 процентов от стоимости коммерческого и грузового транспорта, который приобретается в лизинг (до 80 процентов всей техники ПАО «Уралавтоприцеп» как раз приобретается по этой программе, — Прим. ред.)

И федеральные, региональные программы поддержки местных производителей призваны поддерживать создание новых, перспективных производств. Тех, кто уже заслужил репутацию производителей качественной техники.

Могу сказать, что, к примеру, аналога нашего полуприцепа ЧМЗАП- 99908-0000010 грузоподъемностью 100 тонн в России нет. Это полуприцеп тяжеловоз для длинномерных неделимых грузов с телескопической рамой с увеличением с 11 до 25 метров, имеет рычажную гидробалансирную подвеску с принудительным поворотом всех осей… Или взять полуприцеп ЧМЗАП-99903-0000027 с пневмоподвеской, грузоподъемностью 35,5 тонн и осями разработанными и изготовленными ПАО «Уралавтоприцеп». Всего за годы работы завод разработал и произвел более 3000 видов базовых моделей различной техники и для нужд народного хозяйства, и для оборонного комплекса страны. Довольно много моделей действительно уникальных. Нам есть, что предложить для широкого спектра отраслей экономики России. Это такие новые направления, как лесовозная техника, ролл-трейлеры, скелетал-трейлеры (терминальные) для морских портов, ряд других видов тяжеловозной и специализированной техники.

На заседании обсуждали актуальные вопросы стратегии развития региона.

Есть спрос, мощности и возможности

Мы рассчитываем на поддержку областного правительства, Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, которые реализуют недавно принятую стратегию социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года. В этом направлении мы нацелены развиваться. У нас есть мощности, возможности для того, чтобы закрыть потребности российского рынка на 35-40 процентов. При этом без крупных капиталовложений. Для нас это очень важно, учитывая вхождение в реализацию программ федеральной и региональной поддержки. Речь идет о субсидировании строительства новых, перспективных производств, пилотных проектов.

По словам Валерия Филатова, завод не рассчитывает на суперприбыли. Главное — это задача развития, расширения стратегически важного российского производства. Отметим, что сегодня предприятие производит порядка 25 различных видов осевых агрегатов для прицепной техники, с грузоподъемностью от 5 до 24 тонн на одну ось, что закрывает всю линейку прицепной и полуприцепной техники, производимой в России. Сотрудничество с предприятиями-партнерами позволит также обеспечить заказами и смежные отечественные производства.

— Главное, что есть стабильный спрос на нашу продукцию. Главное, что есть возможность развивать отечественное производство, и не закупать колоссальное количество продукции за рубежом. Создаются новые рабочие места, увеличиваются сборы налогов, — отметил Валерий Филатов.

С учетом современных тенденций

Первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева довольно подробно остановилась на реализации принятой Стратегии, на тех поправках, которые были внесены самими бизнесменами, предпринимателями, руководителями предприятий региона, Южно-Уральской торгово-промышленной палатой.

— Стратегия социально-экономического развития Челябинской области до 2035 года связана с реализацией указов Президента России, с реализацией государственной политики в сфере развития экономического потенциала страны, национальными проектами. Меры государственной поддержки будут прорабатываться с учетом целого ряда современных тенденций развития промышленности, бизнеса. Нам нужно понять динамику развития, совершив своего рода прорыв, даже рывок в сфере производства, — сказала Наталья Лугачева.

ДЛЯ СПРАВКИ

Челябинский машиностроительный завод автомобильных прицепов — ПАО «Уралавтоприцеп» — родоначальник отечественного прицепостроения, специализирующийся на производстве прицепов и полуприцепов различного типа и назначения грузоподъемностью до 2 000 тонн и запасных частей к ним.

Завод обладает уникальной гаммой конструкторских разработок к более, чем 2000 моделям, что обеспечивает производство широкой гаммы продукции: высоко-, средне-, низкорамные прицепы и полуприцепы-тяжеловозы, с прямой и ступенчатой платформой, универсальные многоосные прицепы с управляемыми осями, раздвижные, с отстегивающимся гусаком, прицепы модульной конструкции, прицепные шасси, подкатные тележки, специальную прицепную технику для силовых структур и Министерства Обороны РФ.

Прославленная история завода и наработанный с годами опыт в сцепке с современными инновационными решениями и технологиями — главные составляющие долголетия и процветания легендарного завода ЧМЗАП.

Официальный сайт ПАО «Уралавтоприцеп»: www.cmzap.ru

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