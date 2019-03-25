2019-03-25T13:08:46+03:00
Звезды

В Челябинске покажут экспериментальный спектакль-лекция «Дедушка Мазай и зайцы»

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В театре ХХ века происходило много всего — не только становление системы Станиславского. В разных направлениях развивался театр в Европе. До нас те процессы доходили с опозданием и не всегда становились в той же степени известными. Хотя среди них много новаторов — Антонен Арто, Бертольт Брехт, Якоб Леви Морено, Тадеуш Кантор. В международный день театра мы решили стереть границы: совершить путешествие в прошлое и познакомиться с разными театральными системами, подходами выдающихся идеологов театра.

Режиссер Дмитрий Писарев подготовил для зрителей экспериментальный спектакль-лекцию. За основу взял всем знакомое стихотворение Николая Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы» и попробовал представить его в разных театральных направлениях. Зрители увидят, как один и тот же сюжет по-новому раскрывается в зависимости от подхода режиссера.

- Это будет что-то вроде научпопа о театре, — поясняет Дмитрий Писарев. — Никакой дидактики и скучной лекции, а, напротив, яркое представление того, что происходило в театральном мире. Причем это будет мой личный взгляд, возможно, отличающийся от традиционных театральных исследователей. Зато, я надеюсь, он будет зрелищным и понятным каждому.

Спектакль-лекция — своего рода, подарок зрителям к нашему профессиональному празднику, поэтому увидеть его можно будет только дважды — 27 марта в 19:00 и 30 марта в 19:00. Вход бесплатный, но по предварительной записи.

Кроме того, 27 марта в течение всего дня билеты на текущий сезон в Молодежном театре будут продаваться со скидкой 50%.

Молодежный театр

ИСТОЧНИК KP.RU

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