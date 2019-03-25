Врач из Магнитогорска наняла киллера, чтобы вернуть любимого

В больнице, где 29-летняя Наталья Каримова (имя изменено) работает пульмонологом, только и говорят, что о ее задержании. Никто и не догадывался, что умный и перспективный специалист дойдет до такого в борьбе за любовь.

— Она из династии врачей. Исполнительная, всегда внимательная к пациентам. О личной жизни мы, конечно, мало что знаем: живет одна. Замужем не была, детей нет. Даже в голове не укладывается, — недоумевают коллеги.

Наталью задержали 18 марта, когда она частично оплатила заказное убийство. Накануне врач наняла двух киллеров, которые должны были расправиться с жертвой. На днях Правобережный суд Магнитогорска отправил Каримову под домашний арест. Ей запрещено покидать квартиру, пользоваться телефоном и интернетом.

БЫЛА ВЛЮБЛЕНА В ТРОЮРОДНОГО БРАТА

«Комсомолке» удалось разыскать знакомых Каримовой. Они рассказали, что причиной всему стала ревность. Наталья была без памяти влюблена в своего троюродного брата. Они какое-то время встречались, пока у него не появилась другая. Первое время Каримова пыталась вернуть любимого при помощи черной магии.

— Она побывала у всех гадалок Магнитогорска — заказывала привороты, читала заговоры. Но это не помогло, — на условиях анонимности рассказала «КП» ее подруга.

Обвиняемая крутила роман с троюродным братом. А когда он от нее ушел, решила вернуть его всеми возможными способами. Фото: соцсети.

В конце прошлого года Каримова решила устранить разлучницу чужими руками. Следователи говорят, что она вынашивала план мести около трех месяцев. Чтобы разработать схему убийства, «ревнивица» долго следила за будущей жертвой — изучала ее маршруты и распорядок дня.

ЗАКАЗЧИЦУ ЗАДЕРЖАЛИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДЕНЕГ

Совершить задуманное преступление не удалось. О планах женщины стало известно сотрудникам полиции.

— Подозреваемую задержали, когда она через подругу передала в счет оплаты убийства часть гонорара — 20 тысяч рублей, — говорит руководитель Правобережного межрайонного следственного отдела СУ СКР РФ Дмитрий Бандуровский.

О том, как узнали о готовящемся заказном убийстве, силовики не говорят, ссылаясь на тайну следствия. Известно лишь, что найти киллеров Каримова попросила подругу. А та, судя по всему, сдала ее в полицию. И деньги от заказчицы принимали не настоящие убийцы, а оперативники.

Каримовой предъявлено обвинение по двум уголовным статьям «Приготовление к преступлению» и «Убийство по найму». Из больницы ее пока не уволили. Как сообщили корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в администрации медучреждения, сейчас Наталья находится в отпуске без содержания.

КСТАТИ

В частной клинике, где обвиняемая подрабатывала по договору, об этой жуткой истории узнали от журналиста. Коллеги говорят, что последний раз видели ее два месяца назад. В их медицинском центре она вела прием несколько раз в неделю. На работу могла прийти в короткой юбке и в блузке с глубоким вырезом. Руководству это не нравилось. Однако замечания ей никто не делал, видимо, из уважения к родителям-врачам.

По словам сотрудников частной клиники, Наталья — страстная поклонница творчества Стаса Михайлова. Она часто отпрашивалась с работы, чтобы поехать в очередной город, где проходит концерт любимого певца. Теперь отпросится не получится. Если суд назовет ее виновной, ей грозит до 12 лет колонии.