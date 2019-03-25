2019-03-25T15:41:33+03:00
Общество

«Стальные сердца» совершили движение вверх!

Баскетбольный клуб МГТУ им. Г.И. Носова «Стальные сердца» — бронзовые призеры студенческой лиги ВТБ Ассоциации студенческого баскетбола России
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Ассоциация студенческого баскетбола — национальная студенческая спортивная ассоциация, которая проводит официальный студенческий чемпионат России по баскетболу. В нем принимают участие 800 мужских и женских команд, одна из которых и сборная команда МГТУ.

Клуб «Стальные сердца» выступает в ассоциации с 2009 года под руководством опытных тренеров Максима Синельникова и Дмитрия Самохвалова. Однако за всю историю участия в дивизионах АСБ первое попадание в призовые места у команды случилось именно в сезоне 2018/2019. В борьбе за приз магнитогорские студенты сражались с командой «Грифоны» Крымского государственного университета.

По итогам сезона Михаил Лелеков и Роман Крюков стали лидерами по статистическим показателям: Роман занял вторую строчку по подборам; Михаил — первый по голевым передачам.

Своим впечатлением поделился капитан баскетбольного клуба — Михаил Лелеков: «Сезон складывался не очень гладко, бывали обидные серии поражений, не могли поймать свою игру. Попав в итоговую 8-ку по результатам регулярного чемпионата, мы ставили перед собой только максимальные задачи, а именно — победа в каждом матче. Все игры дались нам тяжело, до последнего было неясно, кто победит и пройдет дальше. Наша команда была одной семьей в эти дни, поддерживали друг друга и были одним целым. Атмосфера в раздевалке и на площадке была непередаваемой. Мы рады и счастливы, что итогом нашей работы, наших ожиданий и потраченных сил стала бронзовая медаль Лиги ВТБ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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