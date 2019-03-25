Карен Даллакян собирает друзей… на танцы!

Помните тигра Жорика? Он был смертельно больным тигренком из кочевого зоопарка. Малышу помог выжить зоозащитник Карен Даллакян. Наркозы, 16 операций, две клинические смерти, лекарства и перевязки — челябинский Айболит спас тигренка ценой любви, мужества и веры. С этого времени прошло 10 лет, сейчас Жорик живет в реабилитационном центре «Утес» в Хабаровском крае. А в честь этой даты в Челябинске пройдет благотворительный концерт «Карен Далллакян собирает друзей». Он стал возможен сотрудничеству приюта для животных «Спаси меня» и Фонду развития народного танца имени Н. Карташовой и Т. Реус.

— Приходите 21 мая в ДК Железнодорожников, чтобы увидеть отличное хореографическое шоу и еще помочь животным приюта «Спаси меня», — говорят организаторы концерта. — Доктор и зоозащитник с нашей помощью может помочь и другим животным. Приходите на концерт, и мы это сделаем вместе!

Рысь Марыся, попавшая в капкан. Фото: из архива Карена Даллакяна.

Сейчас в приюте «Спаси меня» обитает немало постояльцев. Несколько лебедей, лисы Леня и Эля, волк Лорд, енот Шрэк — все они и еще десятки животных пострадали от человеческой жестокости. Кто-то из них попал к капкан, кого-то ранили во время браконьерской охоты, а с кем-то жестоко обращались в передвижном зоопарке.

Слепой Шрэк — жертва фотографов. Фото: из архива Карена Даллакяна.

В приюте «Спаси меня» животных лечат, кормят и ухаживают. Но кроме этого для их содержания нужны просторные вольеры. А на их строительство у приюта, увы, не хватает средств.

К счастью, помочь животным может каждый — для этого лишь нужно приобрести билеты и посетить благотворительный гала-концерт. На сцену в этот вечер выйдут юные артисты из самых лучших и заслуженных хореографических коллективов страны. Они будут танцевать для тех, кто понимает, как важно относиться к животным по-человечески.

Вечер будет ярким ее и потому, что в фойе пройдет выставка уникальных тигровых кошек. А еще зрителей ждет много сюрпризов и розыгрышей.

В таких вольерах птицам тесно. Фото: из архива Карена Даллакяна.

Билет стоит от 350 до 500 рублей, все собранные средства пойдут на строительство вольеров для животных, пострадавших от жестокого обращения. Детям до трех лет вход свободный.

Концерт пройдет 21 мая, а до этого времени мы будем знакомить вас с животными приюта «Спаси меня» и коллективами, которые выступят на сцене.

Следите за новостями, покупайте билеты и готовьтесь к потрясающему событию весны — концерту «Карен Даллакян собирает друзей».

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