Инстаграм удалил аккаунт ВРИО губернатора Челябинской области Алексея Текслера

Три дня назад, 23 марта, временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области завел официальный аккаунт в Инстаграме. В нем он попросил южноуральцев дать обратную связь: какие проблемы беспокоят, на что обратить внимание. Вчера количество подписчиков Алексея Текслера перевалило за 30 тысяч. А сегодня аккаунт исчез.

ПОДПИСЧИКИ БЕСПОКОЯТСЯ

Если нажать на ссылку alexeytexler.official, Инстаграм сообщает «страница была удалена». Это заметили многие подписчики ВРИО губернатора и обеспокоились.

— Упс... а куда делся инстаграм Текслера и его публикации, и те самые обращения жителей?! — написала жительница Челябинска Анна Маркова во «ВКонтакте» и выложила скрин с телефона.

«Может, это ошибка», «Системный сбой?», — переживают пользователи соцсети. Ведь многие написали туда о своих проблемах, связанных с регионом. А кто-то даже уже успел получить ответ. Неужели такой канал обратной связи и закрыли?!

Сообщение в соцсети "ВКонтакте" от подписчицы Алексея Текслера.

СОЧЛИ ЗА НАКРУТКУ

Как пояснил корреспонденту газеты «Комсомольская правда»-Челябинск» источник в администрации ВРИО губернатора, скорее всего, Инстаграм заподозрил искусственную накрутку подписчиков аккаунта Алексея Текслера. Что, конечно же, не так. Еще бы: за три дня — более 33 тысяч фолловеров! К примеру, у губернатора соседней Свердовской области Евгения Куйвашева нет и 21 тысячи подписчиков.

Ну, не понять заокеанским руководителям модной соцсети нашей боли душевной о судьбах малой Родины, Челябинской области.

Сейчас страничка Алексея Текслера скрыта на проверку. Помощники главы региона уже обратились к руководству социальной сети с просьбой вернуть аккаунт. Потому что он сам читает обращения южноуральцев. И все руководители городов, районов, министерств и ведомств тоже читают и готовят ответы о том, когда и как будет решена та или иная проблема. Великая сила соцсетей!

А ФЕЙК ОСТАЛСЯ

Кстати, есть в ИГ и поддельная страничка Текслера. К этому аккаунту он не имеет никакого отношения. У страницы — немногим более пяти тысяч подписчиков. И много постов. Со вполне себе разумными подписями в духе «был», «рассмотрел», «примем решение». Смешно, но ее не закрыли.

Напомним, только за сутки в Инстаграм Текслеру накидали более тысячи сообщений. Южноуральцы написали об экологии, дорогах, метро, проблемах с общественным транспортом и о многом другом. А некоторые просто поблагодарили нового главу за отличный старт и пожелали ему успехов.