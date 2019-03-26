Отцу-одиночке с дочерью, выживающим на 200 рублей в день, облегчат тяжесть ипотеки

Простой житель поселка Октябрьский Николай Безручко неожиданно стал народным героем. Потеряв жену, он не сдал в интернат родную дочь-инвалида и воспитывает ее в одиночку. Мужчина сам ухаживает за дочкой, делает ей массаж, возит по докторам, а еще кашеварит и даже шьет платья куклам.

«СПАСИБО! ПОМОЩЬ ДОХОДИТ»

«Комсомольская правда» первая написала об отце с большой буквы. Следом за нами историю подхватили другие СМИ и соцсети. Причина вот в чем. Так как сиделки у девочки нет, Николай не может вырваться на работу. А семье нужно платить ипотеку. На жизнь девочке и отцу остаются по 200 рублей на день.

Неравнодушные земляки тут же бросились помогать Николаю — деньгами, продуктами и вещами.

— Дорогие, спасибо! Вся помощь доходит. Для меня это очень важно, — отзвонился в редакцию Николай.

А когда его кухня оказалась заставленной сумками, он взмолился:

— Нас уже завалили продуктами и вещами. Остановитесь. Помогите тем, кто нуждается больше нас. Мне уже стыдно и неудобно принимать помощь. Кто хочет помочь, пусть вспомнит меня через месяц, через два, — попросил Николай.

ИПОТЕКА: УЖЕ НА ТРИ МЕСЯЦА МЕНЬШЕ

С миру по нитке Николаю Безручко собрали денег на ипотеку. Платежей хватит на три месяца. Правда, летом мужчина мог опять оказаться в аховой ситуации — и без сиделки, и без денег. Но волна в СМИ, социальных сетях сделала свое дело. На маленького человека обратили внимание.

Так как сиделки у девочки нет, Николай не может вырваться на работу.Фото: Ирина ГОЛЛАЙ

К Николаю приехали из соцзащиты, рассказали, чем могут помочь: семье положена субсидия по коммуналке и приходящий соцработник. А на днях к девочке-инвалиду и ее папе собирается уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова. Она пообещала, что семье Безручко окажут полное сопровождение. По данным «Комсомолки», вместе с уполномоченным приедут юристы — оценить ситуацию с ипотекой.

Если судить по другим житейским историям, уполномоченный может предложить Николаю Безручко процедуру банкротства. Однако это семье не подходит, так как для объявления себя банкротом Николаю придется продать огород. А он кормит семью круглый год.

Еще один вариант — уполномоченный имеет право обратиться за помощью в «АИЖК» с просьбой о выделении субсидии, которая положена ипотечникам в трудной жизненной ситуации. Размер субсидии может достигать нескольких сотен тысяч рублей. Но подход к должникам очень жесткий.

Если придет отказ, надежда только на благотворительность.

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