Когда вкусняшки не в радость: как лечат пищевую аллергию у детей в Челябинске

Вы хоть раз видели глаза ребенка, которому отказывают даже в маленькой дольке апельсина или кусочке шоколада? Тогда вы поймете боль родителей, чьи дети страдают пищевой аллергией.

Как проявляется этот недуг? Как его лечить? И можно ли победить навсегда? Об этом расскажет детский аллерголог-иммунолог семейной клиники «Жемчужина» — Ирина Александрова.

Красные щеки — не самое страшное

Пищевой аллергией называют высыпания на коже детей после употребления некоторых продуктов. Такие симптомы могут возникнуть в любом возрасте, даже у грудничков.

Спровоцировать пищевую аллергию могут такие продукты, как цитрусовые, морепродукты, шоколад, коровье молоко, ягоды, куриные яйца, орехи, полуфабрикаты и фаст-фуд, сладкая газировка и ряд других.

Причем, пищевая аллергия может проявляться по-разному.

— Покраснение, зуд и сыпь на коже — это лишь внешние признаки пищевой аллергии, — говорит Ирина Александрова. — Вещества, вызывающие данные симптомы, могут как поступать извне, так и образовываться в самом организме больного, часто вследствие нарушения функции пищеварительного тракта, например, после перенесенных кишечных инфекций или при наличии гельминтов. В этом случае возникает так называемая «псевдоаллергия». Один из наиболее серьезных симптомов пищевой аллергии — это аллергический отек мягких тканей (отек Квинке). Если у ребенка появились отеки на лице, шее, верхней половине туловища, следует незамедлительно вызвать врача. Снимать отек Квинке у ребенка в домашних условиях опасно.

Как определить «врага»?

Для определения причины появления пищевой аллергии требуется провести ряд обследований. Их проводит врач-аллерголог после осмотра ребенка. К самым распространенным диагностическим исследованиям относятся общий и биохимический анализы крови, копрограмма, исследование на наличие гельминтов, в некоторых случаяхбактериальный посев кала, определениеуровня иммуноглобулина Е, панелей аллергенов или скарификационные пробы.

Лечение пищевой аллергии в Российской Федерации проводится в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи, принятым Федеральным законом, а также согласно Федеральным клиническим рекомендациям. Сюда относят соблюдение гипоаллергенной диеты и применение медикаментозных средств. Их назначает только врач, самолечением в данной ситуации заниматься крайне нежелательно.

Собственная кровь придет на помощь

Если же лекарства дают лишь кратковременные эффект, возможно применить лечение собственными клетками крови -лимфоцитами.

— ЛАСКК (лечение аллергии собственными клетками крови) -это передовая технология лечения различных аллергических заболеваний, которую уже несколько лет проводят аллергологи- иммунологи семейной клиники «Жемчужина», — добавляет Ирина Александрова. — Этот способ помогает значительно уменьшить симптомыаллергии детям с шести лет и взрослым. Он существенно расширяет возможности лечения аллергических заболеваний, медикаментозное лечение которых не всегда удовлетворяют врача и пациента. Кроме того,лечение аллергии собственными лимфоцитами позволяет избежать побочного воздействия на организм лекарственных препаратов, что особенно важно для пациентов, страдающих лекарственной непереносимостью.

Как и другие способы лечения, ЛАСКК имеет ряд противопоказаний:

— тяжелые иммунопатологические состояния;

— онкологические заболевания, тяжелые психические расстройства;

— тяжелые заболевания органов сердечно-сосудистой системы, беременность;

— хронические заболевания внутренних органов в стадии выраженной декомпенсации;

— возраст детей менее пяти лет (у взрослых пациентов при отсутствии противопоказаний может применяться в любом возрасте).

В семейной клинике «Жемчужина» лечением пищевой и других видов аллергии собственными клетками крови у детей занимается аллерголог-иммунолог Александрова Ирина Владимировна.

Записаться на прием к доктору можно по телефону: (351) 200-34-04 или через онлайн-форму на сайте.

Семейная клиника «Жемчужина» в Челябинске:

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