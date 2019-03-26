Знаменитый силач построил полосу препятствий для школьников и малышей в Челябинске

— Я давно заразился идеей соорудить не слишком сложную, но занимательную полосу препятствий. Чтобы могли ее преодолеть школьники, детсадовцы и учителя с воспитателями, - рассказал Дмитрий Кононец.

Дмитрий неделю собирал «городок» на спортплощадке социально-реабилитационного центра. Привез автомобильные покрышки, канаты, сетки от футбольных ворот, маты, волчатник, короба из брошенной мебели. В итоге получилась «Гонка героев» размером с волейбольную площадку. Сделано и протестировано все профессионально. Как-никак у Кононца большой опыт проведения различных турниров, соревнований и «Веселых стартов».

Дмитрий Кононец собрал на состязания более 30 ребят и воспитателей.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Первыми опробовали полосу препятствий самые старшие. За ними школьники помладше. Далее — четырехлетние «малыши-карандаши» — не без помощи воспитателей и волонтеров. А последними на старт под такие же дружные аплодисменты вышли руководители и воспитатели Центра.

Полоса состояла из семи препятствий.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— У нас здесь живут несовершеннолетние детишки — от трех до 17 лет, как принято говорить, из неблагополучных семей. Кто-то временно, максимум на полгода (далее вопрос пребывания детей решают органы опеки, другие надзорные органы — прим. ред.), направлен к нам по причине алкогольной или наркотической зависимости мам и пап, их асоциального поведения. Бывает, что у семьи нет своего жилья, средств для того, чтобы нормально обеспечивать ребенка. Каждый случай особый, со своей историей. И здесь для них — новый дом со всеми условиями. Утром в ближайшие школы, вечером — к нам в Центр, — рассказала директор Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Тракторозаводского района Елена Кавардина.

Наверх по «рыбацкой сетке».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Старт по парам. Приседания, бег по бревну, лаз через «пещеру», круг с небольшим утяжелением вокруг автомобильных покрышек, карабканье наверх по доске с помощью каната, по-пластунски под сеткой, снова бег. В конце, пожалуй, самое сложное — забраться по «рыболовным» снастям метра на два и вниз на маты. Последний рывок — снова сквозь небольшую «пещеру» и через лабиринт на финиш.

По-пластунски к финишу.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Самые младшие быстро запоминают, как нужно преодолевать препятствия, и без раздумий, страха и смущения рвутся вперед. Теряют варежки, шапки, но упорно ползут, прыгают и карабкаются. Краснощекие карапузы самые гордые на финише.

Самым маленьким помогали взрослые.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А ребята постарше превратили состязания в самую настоящую битву за минуты и секунды. На церемонии награждения всем вручили сладкие подарки, а лучшим — почетные грамоты, в том числе, и в номинациях «Ты — герой», «Звезда спорта», «За волю к победе», «Самый ловкий».

Директор Центра Елена Кавардина сама вышла на старт.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Я занимаюсь в футбольной секции. Учусь в 59-й школе. Конечно, «проскакивают» и двойки и тройки. Буду исправлять. После каникул приду к классному руководителю, с гордостью покажу эту грамоту за первое место, — показывает наградной лист семиклассник Сережа.

Награды победителям.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Участники, болельщики и волонтеры состязаний.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

КСТАТИ

Кононец предложил построить полосу препятствий для всех

— Эта полоса препятствий останется в Центре еще на неделю-другую. Ребятишки вдоволь смогут побегать и полазить здесь. Есть более масштабные идеи. По этой задумке вместе с партнерами, спонсорами построить добротную полосу препятствий. Для детей, для взрослых. Разместить ее можно на компактном пятачке. Скажем, на стадионе Елесиной в Челябинске. Или любом другом месте. И проводить «геройские» забеги среди команд. В таких состязаниях смогут принять участие трудовые коллективы, школьники, студенты. Любой желающий. Это весело, азартно. Чем не гонка для героев! — рассуждает Дмитрий Кононец.