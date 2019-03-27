Эксперты: «Чтобы больше продавать, бизнесу нужно не больше рекламы, а больше аналитики»

«Отец рекламы» Дэвид Огилви говорил: «Половина моих затрат на рекламу расходуется впустую. Только вот я не знаю, какая половина». И эта истина до сих пор вполне справедлива, подтвердили на площадке форума Digitale эксперты рекламной отрасли.

Хотя расходы российского бизнеса на рекламу постоянно увеличиваются, это в лучшем случае дает экстенсивный рост ее эффективности. В пересчете на каждый вложенный в рекламу дополнительный рубль компании не получают прямо пропорционального увеличения клиенткой базы.

Значимая часть размещенной рекламы вообще не дает никаких результатов, поэтому новые прорывные идеи директора по маркетингу чаще будут искать в аналитике, чем в креативе, считает руководитель маркетинга «Манго Телеком» Андрей Козловский.

Выступая на Digitale, он рассказал, что даже внедрение такого простого инструмента, как коллтрекинг (сопоставляет рекламу с реальными обращениями клиентов по телефону) в малом бизнесе способно в течение 2-3 месяцев привести к экономии до 40% рекламного бюджета. Фактически это означает, что компания получает возможность отключить неработающую рекламу и сэкономить на этом.

«Чтобы больше продавать, нужно не больше рекламы, а больше аналитики», заключил эксперт.

По данным «Манго Телеком», маркетинговые фонды средних и небольших рекламодателей будут все активнее перераспределяться в пользу аналитических сервисов. На своей клиентской базе (более 45 тысяч компаний-клиентов виртуальных АТС и облачной телефонии) «Манго Телеком» наблюдает значительное увеличение спроса именно на инструменты рекламной аналитики.

Ранее сообщалось, что российский рекламный рынок по итогам 2018 года достиг 469 млрд рублей — на 12% больше, чем годом ранее. При этом, согласно исследованиям Ассоциации коммуникационных агентств России, реклама на ТВ уступила первенство интернет-рекламе: 203 млрд рублей (+22% к 2017 году) против 187 млрд. рублей (+9%).

Справка «КП»

Digitale. Счастье 2019 — 11-я крупнейшая конференция по маркетингу в Санкт-Петербурге, на которой ежегодно выступают лучшие спикеры с реальными кейсами из мира бизнеса, маркетинга, предпринимательства и медиа.