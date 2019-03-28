Биохакинг на Урале. И не говорите, что не слышали!

20 апреля с.г. в «Видгоф» пройдет первая на Урале конференция по биохакингу «Здоровое и красивое долголетие-2. Биохакинг молодости».

Организаторы конференции — сеть клиник «Стомпрактика.рф» и Клиника Эстетической Медицины MAXIMA Clinique — поднимают новую и полезную тему.

Что такое биохакинг? Это система контроля за здоровьем, которая основывается на определении жизненных показателей и доведении их до нормальных, а иногда и сверх нормальных данных. Основная задача биохакинга — долголетие и максимальная эффективность организма.

Система биохакинга состоит из 6 блоков: гигиена сна, правильное питание, оптимальные упражнения, медицинские тесты, добавки и лекарства, медитация и работа с психологом.

Обо всем этом подробно расскажут интересные спикеры, посвятившие много времени изучению этой темы.

Наталия Афанасьева, Москва. Врач диетолог и терапевт, ведущая авторских семинаров о здоровом образе жизни.Знает все не только о правильном питании, но и о пищевом воздержании — аутофагии. Даст полезные лайфхаки по развитию метаболической гибкости — ручку и блокнот для записи полезных лайфхаков организаторы уже для Вас приготовили!

Алексей Утин, Москва. Кардиолог, создатель Кардиочекапа, позволяющего заметить самое начало сердечно-сосудистых заболеваний. Представит кейс на 15 основных правил, которые помогут прожить 90 лет активно, расскажет о том, какие чекапы (тесты) нужно проходить в каком возрасте, чтобы не пропустить начало кардиозаболеваний.

Денис Варванец, Москва. Научный аналитик, биогеронтолог, неутомимый биохакер, специалист лаборатории биохакинга Biohackinglab. Исследует результативность терапий старения, атеросклероза, знает, как усилить здоровье мозга и улучшить спортивные показатели на выносливость. Поделится выводами, основанными на многолетних наблюдениях за реакциями организма на разные плановые вторжения.

Наталья Суетина, Челябинск. Главный врач направления комплексной косметологии, Клиника эстетической медицины MAXIMA Clinique (сеть клиник «Стомпрактика.рф»). Представит результаты проекта «Преображение за 4 месяца» и расскажет о том, какие именно технологии были использованы для пользы пациентки.

Узнать подробнее о конференции и приобрести билет можно на www.нетстарению.рф.

Ряды биохакеров пополнятся! Приходите пораньше! Будут консультации AntiAge специалистов, дегустация протеиновых коктейлей, розыгрыш полезных подарков от Партнеров!

Генеральный Партнер Конференции — Курорт Увильды.

Партнеры Конференции:

Сеть магазинов здорового и спортивного питания FlexSport

Медицинский Центр «Лотос»

Независимая лаборатория «Прогрессивные Медицинские Технологии»

Росбанк

Деловой Квартал

План Б

О том, как продлить молодость, рассказывает один из ключевых спикеров конференции московский диетолог и терапевт, автор семинаров о здоровом образе жизни Наталия Афанасьева.

— Наталия, почему для конференции в Челябинске вы выбрали одну из важных подтем биохакинга — пищевое воздержание?

— Избыток поступления и недостаточное выведение пищи — главная проблема, которую решает диетология. Именно накопление вредных веществ приводит ко многим смертельным болезням и преждевременному старению. Развитие метаболической гибкости позволяет продлить функциональность всего организма. Пищевое воздержание позволяет активировать резервные возможности, приводя к улучшению самочувствия и здоровья. Неслучайно с давних времен люди перед важными событиями в жизни уходили в пищевую аскезу. В настоящее время тема голода активно изучается медицинским сообществом, и наука находит в этом самые естественные способы саморегуляции организма. Кстати, в 2016 году изучение процесса пищевого воздержания на клеточном уровне (аутофагия) принесло своему исследователю Нобелевскую премию.