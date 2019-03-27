В МВД отказались увольнять полицейских, вступивших в матерную перепалку с прохожими в Челябинске

Ролик больше напоминает пьяную разборку в неблагополучном районе. За исключением жирного «но» — в кадре сотрудники полиции. Общественник Александр Долгушин, которому это видео передали участники инцидента, сообщил, что запись сделана в Тракторозаводском районе.

— В ночь с 8 на 9 марта сотрудники патрульно-постовой службы, находившиеся в состоянии опьянения в публичном месте, совершили действия, порочащие честь и достоинство МВД, — написал Долгушин на своей странице. Сейчас запись и видео удалены.

В УМВД России по Челябинску сначала осторожно заметили, что кадры могли быть сняты где угодно. Но затем опознали героев. Выяснилось, что те самые полицейские действительно несут службу на ЧТЗ. В ту ночь они были не при исполнении — возвращались с работы домой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/696349" frameborder="0"></iframe> Разборки полицейских с гражданскими в Челябинске.

В полиции заверили, что сотрудники не были пьяны. Руководство начало служебную проверку. Народ в соцсетях был твердо уверен, что героев видео уволят из органов. Но до этого не дошло.

— Проверка окончена. Сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности, — сообщили в пресс-службе УМВД Челябинска.

Мы уточнили, станут ли увольнять людей, которые показали лицо челябинской полиции с такой стороны. На это получили отрицательный ответ.

Официальный ответ полиции.

Источник в МВД, знакомый с ситуацией, объяснил решение руководства так:

— На том видео сотрудник действительно предстает в неприглядном свете. Но его спровоцировали. В кадр не попала большая часть конфликта. Он достаточно бытовой: шли мимо друг друга, один не так посмотрел, не то сказал, и началось. Рукоприкладства не было.

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