Вячеслав Бутусов снова выступит с программой «Гудбай, Америка!» в Челябинске

Вячеслав Бутусов снова сыграет песни легендарной группы Nautilus Pompilius. Юбилейная программа «Гудбай, Америка!» по многочисленным просьбам зрителей прозвучит на бис!

В 2017 году с ошеломительным успехом и абсолютными аншлагами состоялось празднование 35-летия Nautilus Pompilius: история целого поколения в удивительном сценическом оформлении под самые любимые и узнаваемые песни в свежих аранжировках.

Восторженные отзывы и комментарии о юбилейных концертах вызвали многочисленные просьбы их повторить. Специально для тех, кто хочет пережить это вновь, а также тех, кому не удалось по каким-то причинам стать частью больших юбилейных концертов, Вячеслав Бутусов готовит программу «Гудбай, Америка!» на бис! Зрителей ждет поразительная, порой, гипнотическая сценография, видеоряд, состоящий из хроникальных концертных записей и эпизодов из кинофильмов, а также давно знакомые песни в современной авторской трактовке.

За 35 лет музыкальная эпоха под названием Nautilus Pompilius многому научила нас: и слушателей, и музыкантов. Научила слышать больше, чувствовать глубже, дышать в полную силу и не быть равнодушными — ни к окружающему миру, ни к тем, кто рядом с нами, ни к самим себе. «НАУ» сумел создать гимн не одного поколения, — актуальный, атмосферный, наполненный смыслом и душой. Когда-то Илья Кормильцев сказал: «Эта музыка будет вечной», и эти слова стали пророческими.

Творческий старт «Наутилуса» состоялся в 1982 году в Свердловске, одноименный рок-клуб которого теперь всегда будет ассоциироваться именно с этой командой и ее бессменным лидером — Вячеславом Бутусовым.

История группы Nautilus Pompilius — это настоящая жизнь, со своими сложностями и переменами, романтикой и страстями, но главной ее целью всегда было творческое созидание. Десятки записанных хитов, знакомых и любимых тысячами людей по всему миру, эмоции и воспоминания, которые навсегда остаются в сердцах тех, кто проходит свой путь под музыку НАУ — это более чем достойный результат.

Впрочем, об итогах говорить рано, — лучше продолжать стремиться. К новым вехам, ярким песням и совместным открытиям. Большой сольный концерт «Гудбай, Америка!» — это долгожданный прорыв, это свежее прочтение смыслов прошлого с проекцией на настоящее время посредством невероятной сценографии и музыки! 8 апреля в Театре Драмы продолжит свое повествование новая глава нашей общей истории.

Театр драмы им. Н. Орлова, Большая сцена

8 апреля 19:00 пн

Билеты в наличии: 2 400 — 5 500 рублей.

Возрастное ограничение 12+.