«Комсомольский» автобус запустили в Челябинске

Горожане заметили на улицах автобус «Комсомольской правды». Он курсирует по маршруту № 64 и помогает челябинцам быть в курсе событий.

Как? Очень просто. На кузове автобуса есть QR-коды. Если их отсканировать с помощью смартфона, можно перейти на самый популярный новостной сайт Челябинской области* и радио «Комсомольская правда».

Челябинцы также могут сами стать авторами новостей «Комсомолки». На кузове указан номер телефона: 7000-967. Позвонив по нему, горожане могут предложить свои новости или рассказать необычные истории.

«Комсомольский» автобус курсирует по маршруту №64Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Но и это еще не все. Сфотографировав автобус «Комсомольской правды» и выложив фото в социальные сети с хэштегом #автобусКП, вы сможете стать участником розыгрыша призов. Победителей будем определять каждую неделю.

Ловите автобус «Комсомолки» и будьте в курсе самых важных событий в Челябинске.

* По версии рейтинга Яндекс.Радар. Данные на март 2019 года