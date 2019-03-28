Банк УРАЛСИБ запустил сервис Mir Pay для оплаты при помощи смартфона

Банк УРАЛСИБ реализовал поддержку мобильного платежного сервиса Mir Pay для карт «Мир», выпущенных Банком. Mir Pay — это сервис платежной системы «Мир» для бесконтактной оплаты при помощи смартфона. Он доступен владельцам устройств на базе ОС Android (от версии 6.0 и выше), поддерживающих технологию NFC.

Платить Mir Pay можно в любом терминале, принимающем бесконтактные карты «Мир». Для того чтобы оплатить покупку, не обязательно заходить в приложение Mir Pay — достаточно разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу.

Платежные операции в Mir Pay защищены в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. При этом реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код — токен.

Для того чтобы начать оплачивать покупки с помощью приложения Mir Pay, используя карту «Мир» Банка УРАЛСИБ, необходимо:

• скачать приложение Mir Pay в официальном магазине Google Play Market;

• запустить приложение и ознакомиться с Лицензионным соглашением и Политикой конфиденциальности;

• выполнить вход, используя учетную запись Google;

• выбрать функцию «Добавить карту»;

• отсканировать карту или ввести данные вручную;

• пройти активацию карты;

• изображение карты появится на главном экране. Надпись под изображением «Для оплаты поднесите телефон к терминалу» означает, что приложение Mir Pay полностью готово к использованию

Подробную информацию о сервисе Mir Pay можно получить на сайте Платежной системы «Мир», в отделениях ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8 800 250 57 57 и на сайте Банка.

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