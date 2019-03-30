2019-03-29T16:07:03+03:00
Общество

Жителя Челябинска, спавшего на пассажирском сидении, пытаются посадить за вождение в нетрезвом виде

Автоюрист назвал это хитрой схемой сотрудников ДПС, на которую попадаются многие неопытные водители
Андрей АБРАМОВ
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По мнению эксперта, сотрудники ГИБДД вынуждены идти на подобные шаги ради выполнения плана. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИНПо мнению эксперта, сотрудники ГИБДД вынуждены идти на подобные шаги ради выполнения плана. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В ночь с пятницы на субботу Владимир Роговских отдыхал в баре с товарищами. Только один из них ограничился безалкогольными напитками — он был за рулем. Вдоволь наговорившись, пятеро парней отправились домой в Ленинский район. Отвезти компанию вызвался непьющий друг.

Владимир заснул на переднем сиденье. Проснулся от резкого торможения — машину остановили сотрудники ДПС.

— Проверили документы водителя, а затем мои. Заявили, что я и шофер поменялись местами. Но никаких доказательств кроме «мы это видели» — нет. Через час они остановили понятых, чтобы измерить уровень опьянения. Сотрудник достал мундштук, в который надо дыхнуть, откуда-то из внутреннего кармана. Причем, он был в обычном пакете, — рассказал Владимир корреспонденту «КП» — Челябинск».

Инспектор ищет мундштук.

«Я СОТРУДНИК, СУД ПОВЕРИТ МНЕ»

Дышать Владимир не стал, ведь он просто пассажир. У парня нет водительского удостоверения и, по собственным заверениям, он вообще не умеет водить.

— Не скрываю — пил, пахло сильно. Но представьте себя на месте моего друга-водителя. Трезвый, с документами все в порядке. И тут пьяный друг, который никогда не умел водить, просит вас дать машину покататься по городу. Пустите его за руль?

Далее экипаж вместе с Владимиром и его семьей, которая приехала на выручку, отправились в ГИБДД Челябинска.

— Там составили протоколы. Когда я их читал и спрашивал, где написать, что не согласен, у меня несколько раз пытались забрать документ. Моя мама спросила, почему они себя так ведут. На это полицейский сказал: «Что мне за это будет? Я сотрудник ДПС, суд поверит мне».

Ночь Владимир провел в ГИБДД, а утром состоялся суд. Административная статья 12.26 часть 2 — отказ от медосвидетельствования человека без водительских прав.

— Туда пришел свидетель, который по уверениям полицейских должен был все подтвердить. Но он сказал, что ничего не видел. Я попросил показать видео со служебного регистратора. Сотрудники сказали, что именно в эту ночь у них отошел проводок и ничего не записалось. В тот день заседание перенесли. Итоговое было 20 февраля. На нем меня признали виновным и дали десять суток ареста.

Владимир передал в редакцию бумаги из суда. Доказательствами вины парня стали показания инспекторов и протокол, который они же и составили. Причем сотрудники полиции и числятся свидетелями по этому делу. Показания других парней, которые ехали с Владимиром в машине, не приняли.

— Они же мои друзья, как им можно доверять, — объясняет отказ суда челябинец.

Сейчас дело обжалуют в областном суде, поэтому под арест он еще не сел.

КОММЕНТАРИЙ ГИБДД

В ГИБДД Челябинска на вопрос об этой ситуации объяснили, что есть решение суда в пользу правоты сотрудников.

— Обычно суд очень внимательно разбирает такие дела. Отсутствие записи с камеры не препятствует установлению обстоятельств нарушения со слов сотрудников.

КАК ОБМАНЫВАЮТ ЧЕЛЯБИНЦЕВ

Челябинский юрист Константин Костин, когда услышал эту историю, не удивился. Говорит, проблема системная и случай Владимира далеко не единственный эпизод:

— В судах презумпция доверия к сотруднику ГИБДД, хотя на деле, конечно, все понимают, что злоупотребления среди них — встречаются часто.

Юрист отмечает, что административные дела обжалуются очень тяжко. Бывает, срок лишения прав уже истечет, пока все инстанции пройдешь.

— Клиентка ехала на такси. Остановили — водитель пьян. Инспектор попросил у клиентки права, дескать ему в протокол переписать надо. Через пару недель — повестка в суд. Оказалось, полицейские написали, якобы все произошло не в такси, а в машине этой женщины. И она дала пьяному сесть за руль. Девушка пытается возразить — никому ничего не передавала, к автомобилю и водителю не имею никакого отношения. Лишили прав на 1,5 года.

Юрист объясняет, что сотрудники часто лукавят, предлагая подписать отказ от медосвидетельствования. Говорят, что формальность, а за это по закону предусмотрено лишение водительских прав. Вот несколько историй из практики Костина:

— Пил?

— Вчера... два пива...

— Решай сам: едем на освидетельствование — там лишение. Или подписываешь отказ — там пару тысяч штрафа...

Еще случай:

— Подпишите отказ от освидетельствования.

— Зачем?

— Ну вы же не проходили... так полагается!

Так развели другого челябинца, у которого показало 0,12 промилле:

— Ага, пил вчера! Только нам с тобой возиться неохота, подпиши отказ, а то поедем в больничку, там приборы гораздо чувствительнее... лишение будет — однозначно! А так — ничего не будет…

Мотивацию сотрудников ДПС юрист объясняет заурядной необходимостью повышать показатели:

— Понаставили камер — инспекторов сократили. Камеры могут выявлять только скорость, рядность, проезд на красный свет, непропущенных пешеходов и свет фар. Отчетность дел по состоянию опьянения сильно страдает. Несмотря на то, что на словах отошли от палочной системы, показатель АППГ — аналогичный период прошлого года — продолжает действовать. По мнению руководства ГИБДД, если нарушений меньше — это не от того, что меньше пьяных за рулем стало, а от того, что их плохо выявляют.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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