2019-03-28T13:54:07+03:00
Общество

Челябинских волонтеров приглашают сразиться в интеллектуальных поединках

Поделиться:
Изменить размер текста:

В Челябинске стартует проект для волонтерских команд и центров, инициаторами которого выступили Ассоциация Волонтеров Южного Урала и клуб для молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Наше место».

«Проект создан с целью сплочения активистов со всего Южного Урала,- поделился директор Ассоциации Волонтеров Южного Урала Александр Носков Мы хотим, чтобы добровольцы не только работали в команде, но и отдыхали со своими напарниками-друзьями. Ожидаем, что такое совместное времяпровождение положительно скажется на атмосфере в коллективах волонтеров».

«В клубе «Наше место» молодые люди занимаются социальным волонтерством, а именно помогают интегрировать в общество молодых людей с разной инвалидностью, рассказала руководитель клуба Мария Дусмухаметова. — Эта работа подразумевают большую душевную вовлеченность. Организаторам клуба для молодых людей с инвалидностью и волонтеров очень важно создавать особую атмосферу в молодежном сообществе города, атмосферу, наполненную истинными человеческими ценностями, когда поддерживать друг друга, принимать разных физически и равных духовно людей — это норма жизни».

Битва умов среди добровольцев Челябинска пройдет в несколько туров в апреле месяце. Командам предстоит пройти интеллектуальные поединки в различных форматах: квиз, брейн-ринг, «Что? Где? Когда?». Их проведет Челябинская Лига Интеллектуальных Игр.

Два финалиста сразятся в «битве умов», а победитель сыграет с командой знатоков г. Челябинска. Также волонтерское объединение победившей команды сможет отправить 5 человек на Форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2019», а именно, на площадку «Урал добровольческий».

Первая игра турнира состоится уже 7 апреля. Для участия в проекте приглашаются представители челябинских волонтерских центров и объединений. Необходимо организовать команду от 6 до 15 человек и зарегистрироваться до 4 апреля по ссылке.

По всем вопросам участия в «Битве волонтеров» обращаться по номеру телефона +7 (351) 776-61-96.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
ВТБ Пенсионный фонд получил награду за лучшее IT-решение в пенсионной индустрии
ВТБ в Челябинской и Курганской областях нарастил портфель привлеченных средств на 50%
В Челябинском государственном университете новый ректор
Криминальный дуэт, обчистивший почту на 22 млн рублей, задержан в Челябинской области
В Челябинск привезут мощи покровителя честного труда
В магнитогорский банк забрел кот, как две капли воды похожий на знаменитый стикер в соцсетях
Водитель легковушки пошел на таран пассажирского поезда в Челябинской области
Казахи нашли кишечную палочку в замороженных тушках «Чебаркульской птицы»
В Челябинской области водитель маршрутки отказался везти ребенка-аутиста
Социальные пенсии вырастут в среднем на 180 рублей в Челябинской области
Где в Челябинске быстрее всего дешевеет жилье
В Челябинской области беременная кошка Феникс спаслась из горящей печи
Четырехлетний ребенок получил травму в троллейбусе Челябинска
Пенсионерка из Челябинской области во время утренней пробежки случайно оказалась за границей
Шестиметровая куча снега в Челябинске стала самым красивым и высоким сугробом на Урале
Оригинальный способ наказывать автохамов придумали в Челябинске
На 9 Мая в Челябинске споют Лев Лещенко и Елена Ваенга
Уволенный строитель украл дорогое оборудование в Челябинске и продал его в 10 раз дешевле
Школьник пытался пустить поезд под откос в Челябинской области
Обвиняемый по делу о секс-скандале в челябинском интернате останется под домашним арестом до лета
Жители взорвавшегося дома в Магнитогорске пройдут углубленный медосмотр
На Северо-Западе в Челябинске открылся МФЦ для автовладельцев
Жителю Челябинской области грозит пять лет тюрьмы за «минирование» школы
Почтальонам Челябинской области закупили резиновые «вездеходы»
Две иномарки столкнулись в центре Челябинска
Про врио губернатора Алексея Текслера написали песню