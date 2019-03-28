Челябинских волонтеров приглашают сразиться в интеллектуальных поединках

В Челябинске стартует проект для волонтерских команд и центров, инициаторами которого выступили Ассоциация Волонтеров Южного Урала и клуб для молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Наше место».

«Проект создан с целью сплочения активистов со всего Южного Урала,- поделился директор Ассоциации Волонтеров Южного Урала Александр Носков Мы хотим, чтобы добровольцы не только работали в команде, но и отдыхали со своими напарниками-друзьями. Ожидаем, что такое совместное времяпровождение положительно скажется на атмосфере в коллективах волонтеров».

«В клубе «Наше место» молодые люди занимаются социальным волонтерством, а именно помогают интегрировать в общество молодых людей с разной инвалидностью, рассказала руководитель клуба Мария Дусмухаметова. — Эта работа подразумевают большую душевную вовлеченность. Организаторам клуба для молодых людей с инвалидностью и волонтеров очень важно создавать особую атмосферу в молодежном сообществе города, атмосферу, наполненную истинными человеческими ценностями, когда поддерживать друг друга, принимать разных физически и равных духовно людей — это норма жизни».

Битва умов среди добровольцев Челябинска пройдет в несколько туров в апреле месяце. Командам предстоит пройти интеллектуальные поединки в различных форматах: квиз, брейн-ринг, «Что? Где? Когда?». Их проведет Челябинская Лига Интеллектуальных Игр.

Два финалиста сразятся в «битве умов», а победитель сыграет с командой знатоков г. Челябинска. Также волонтерское объединение победившей команды сможет отправить 5 человек на Форум молодежи Уральского федерального округа «УТРО-2019», а именно, на площадку «Урал добровольческий».

Первая игра турнира состоится уже 7 апреля. Для участия в проекте приглашаются представители челябинских волонтерских центров и объединений. Необходимо организовать команду от 6 до 15 человек и зарегистрироваться до 4 апреля по ссылке.

По всем вопросам участия в «Битве волонтеров» обращаться по номеру телефона +7 (351) 776-61-96.