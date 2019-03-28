Как провести последние выходные марта в Челябинске: дискотека СССР, выставка трогательных картин и лучшие короткометражки

Ирина Муравьева сыграет в Челябинске в интригующей комедии 12+

Продюсерская компания, которая привозит постановку, обещает романтическую комедия с элементами детектива, пронизанную легким юмором и обаянием лондонского дождя. Постановка называется «На струнах дождя».

Стареющая одинокая красавица Белла сидит в своей лондонской квартире, где она изредка принимает знаменитых гостей — от магнатов до звезд светской хроники. Воспоминания из прошлой, красивой жизни призраками бродят вокруг и яркими вспышками оживают в рассказах хозяйки. Но все чаще и чаще вечера превращаются в борьбу с жутким томительным одиночеством. Окружение героини состоит лишь из служанки Пины. Пока однажды в дверь не стучит странный молодой человек. Главную роль в спектакле по тексту Альберта Ковальского исполняет Ирина Муравьева.

31 марта, воскресенье

ДК ЖД

Тел. (351) 246-00-00

Начало: 19.00

Билет: 900 — 3 200 руб.

Выставка «искреннего» искусства открывается в челябинском музее 6+

Это возможность познакомиться с искусством непривычным, которое существует вне рамок и правил. Выставку наивного искусства собрали из фондов московского Дома народного творчества имени Поленова. Назвали ее «Когда простым и нежным взором...».

— Это живопись, графика, текстильные панно и малые скульптурные формы признанных российских наивных мастеров — 116 произведений. Для художников этого направления характерна искренность и открытость, которыми они готовы поделиться со зрителями. Такие произведения подкупают безыскусностью и чистотой творческого выражения, невероятным чувством цвета и мастерством ритмического построения композиции. В этих произведениях нет законов перспективы, академически выверенных линий и, кажется, даже нет законов физики. Зато они искренние, трогательные и душевные, — объясняют кураторы экспозиции.

Нередко произведения наивных художников близки к эстетике народного искусства, чем и объясняется их декоративность, условность и простота. Отобранные произведения — это квинтэссенция фантазии, авторской выдумки.

С 30 марта по 22 июня

Александровский зал музея изобразительных искусств

Тел. (351) 266-38-17

Билет: 50 — 150 руб.

Челябинцев зовут на «Дискотеку СССР» с Каем Метовым и «Ласковым маем» 12+

Ностальгическое шоу, которое позволит челябинцам окунуться во времена «вишневых девяток» и вездесущих киосков звукозаписи, из которых неслась музыка, сопровождавшая их бурную молодость. На трехчасовом концерте зрителям дают возможность не только ностальгически покачаться под мелодии, но и потанцевать. Будут шлягеры группы «Сладкий сон», которая не сможет остудить пыл фанатов, даже накрыв их «Белым покрывалом января». «Ласковый май» сможет удивить новыми песнями с одноименного альбома 2016 года, но без «Белых роз» его все равно никто и никуда не отпустит. Аналогично и с «Фристайлом». Если уж народ настроится на «Ах какую женщину», его лучше не нервировать, а выдать все что положено. Впрочем, артисты это и сами хорошо понимают и готовы как к ностальгическому возвращению в юность, так и к совместному хоровому исполнению. Также на сцене — группа «Белый орел», Александр Добрынин и Кай Метов.

31 марта, воскресенье

Дворец спорта «Юность»

Тел. (351) 246-00-00

Начало: 18.00

Билет: 1 200 — 2 900 руб.

Гитара и орган прозвучат с одной сцены 6+

За клавишами народный артист России, хранитель челябинского органа — Владимир Хомяков. Вместе с ним на сцену поднимется лауреат международных конкурсов Евгений Финкельштейн из Москвы. В программе Иоганн Себастьян Бах и сочинения его современников.

Финкельштейн — один из самых авторитетных музыкантов, представляющих русскую академическую гитарную школу. Возглавляет кафедру классической гитары. Выступает с сольными программами в лучших концертных залах Европы, в том числе в Вене, Берлине, Оксфорде. Его игре присущи тонкость, выразительность, филигранность. Немецкие музыкальные критики, которые весьма трепетно относятся к исполнению произведений своих великих соотечественников, в прессе назвали выступление Евгения «абсолютной музыкой».

Продолжительность: два отделения по 45 минут.

30 марта, суббота

Зал органной и камерной музыки «Родина»

Тел. (351) 724-31-04

Начало: 18.00

Билет: 300 — 600 руб.

Пять лучших короткометражек России 16+

Ровно пять историй из разных уголков страны — от Архангельска до Сахалина. Современная романтическая комедия «Светлячок» с Марией Смольниковой в главной роли была снята в Северодвинске. Музыкальный фильм «Не для речки» из Архангельска посвящен умению завязывать прочные, как морские узлы, отношения. Дежуривший на трассе казанский сотрудник ДПС, открыв багажник остановленной машины, навсегда меняет свою жизнь («Потерянный путь»). Героиня новеллы «Тамара» из Красноярска, проявляющая жесткий характер в работе, окажется беспомощной в личной жизни. Сахалинская короткометражка «В объятиях моря» в поэтической манере рассказывает историю настоящей дружбы и прощания.

Эти картины вошли в третий сборник «Русское краткое». Продолжительность 1 час 40 минут.

28, 30 марта, 4, 6 апреля — 19.00

29, 31 марта, 5, 7 апреля — 17.00

Кинотеатр Пушкина

Тел. (351) 263-42-24

Билет: 200 — 350 руб.