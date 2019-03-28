Грабители, вынесшие из отделения почты 22 миллиона рублей, так и не успели посчитать деньги

В маленьком городке Усть-Катав с населением 22 тысячи человек это ограбление почты назвали преступлением века. Спустя почти два месяца полицейские задержали подозреваемых в краже 22 миллионов рублей. Ими оказались молодые местные жители. Один — теперь бывший сотрудник МЧС. У обоих мужиков есть семья, работа. Но парни захотели красивой жизни. Они украли настолько огромную сумму, что даже не успели ее пересчитать.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В начале февраля небольшой южноуральский городок, а потом и всю страну, всколыхнула новость — на почте похитили два десятка миллионов. Грабители проникли в отделение на выходных и обчистили все сейф-мешки. Причем, сигнализация не сработала, а замок на двери кассы остался невредим.

Новость настолько поразила людей, что даже породила волну фейков. Самый известный — почту ограбили два пенсионера, сбежавших с деньгами в Таиланд. Причем, помимо рублей, они якобы вынесли еще и валюту. Над версией с престарелыми гангстерами пошутил Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом канале.

В конце месяца новостные ленты заполонила еще одна новость, связанная с ограблением — сотрудник обворованной почты покончил с собой. Силовики вызывали на допросы всех работников отделения. После визита в полицию один из них и совершил суицид. По словам его знакомых, якобы из-за чрезмерного давления. Но эту версию силовики опровергают.

Силовики считают найденные в гараже деньги. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

УСПЕЛИ ПОТРАТИТЬ ПОЛМИЛЛИОНА

Сегодня, 28 марта, силовики объявили, что подозреваемых в краже поймали.

— Задержаны двое местных жителей 32 и 30 лет. В ходе обыска в гараже одного из них полицейские изъяли более 20 миллионов рублей. В квартире второго обнаружено около 500 тысяч рублей, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Похитители успели потратить полмиллиона. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/699824" frameborder="0"></iframe> Оперативное видео задержания грабителей почты в Усть-Катаве.Видео предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Челябинской области

Оба задержанных с высшим образованием. Один уже был судим за особо тяжкое преступление — его отправили в следственный изолятор. По данным источника в МВД, второй подозреваемый работал в МЧС, служил в структуре пожарной безопасности на предприятии.

Украденное мужики хранили в гараже. В отделе полицейские спросили у одного из задержанных, сколько денег он украл, на что тот ответил: «Не знаю, не считал».

Грабители успели потратить всего полмиллиона. Вероятно, просто шиковали эти два месяца.

Деньги прятали в гараже. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области.

Задержанным грозит до 10 лет колонии.

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