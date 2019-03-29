Инстаграм восстановил страничку врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера

Ликуйте, неравнодушные челябинцы: аккаунт временно исполняющего обязанности губернатора Челябинской области в сосцети Инстаграм восстановлен. Вы вновь можете писать Алексею Текслеру о наболевшем: о скандальной уплотнительной застройке, разбитых дворах, грязном воздухе, уничтоженном общественном транспорте и о чиновниках-казнокрадах.

26 марта аккаунт главы Южного Урала проходил проверку, или по-модному — верификацию. В пресс-службе областного правительства объяснили:

— Официальная страница проверяется службой технической поддержки соцсети для исключения фейковых аккаунтов и дальнейшей верификации официальной страницы.

Сразу после создания аккаунта на врио обрушился шквал подписчиков. Сейчас у Текслера уже 35,7 тысяч фолловеров, что больше, чем на момент закрытия странички на проверку. Далеко позади остались аккаунты коллег Текслера — глав регионов Уральского Федерального округа.

Лужи, грязь и серость - вот во что превратили чиновники Челябинск. Нелегко будет Алексею Текслеру. Но горожане помогут!

В Инстаграме челябинского губернатора всего три снимка и тьма комментариев. Особенно — под последним постом, с объезда Курчатовского района. Лужи, грязь, черный снег, огромное количество разномастных ларьков — вот что увидел врио губернатора в «спальном районе» Челябинска.

А уж когда, изменив маршрут, спустился в подземный пешеходный переход на площади Революции, от которого рукой подать до резиденции губернатора, изумлению его не было границ. И там кривые ларьки — с цветами, шарфами, шаурмой. С потолка капает вода, под ногами хлюпает… После того объезда врио губернатора поставил состоянию миллионного города двойку.

На пешеходные переход на площади Революции люди жалуются много лет. Но чиновникам было плевать, пока не приехал Алексей Текслер.

Кстати, сообщения под постами аккаунта Алексей Текслер читает лично. И отвечает он тоже сам. В подземный переход на площади Революции, например, решил спуститься, когда прочел сигнал SOS о бедственном состоянии подземки.

КСТАТИ

Фейковые аккаунты Алексея Текслера в Инстаграме до сих пор остались. Мы насчитали три. На них нет ничего провокационного. Однако, это может быть до поры до времени. Новый глава принялся ворошить слишком вязкое болото под названием «Челябинская политика и бизнес». И это сильно не нравится тем, кто долгие годы кормился от этих зловонных глубин.

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