Погода на апрель 2019 в Челябинске: когда ждать первые грозы

Повторения снегопада, что прошел в городе в ночь на пятницу, 29 марта, можно ждать в любой момент. Ведь апрель — месяц непредсказуемый: на Урале то жарко, как летом, то идет густой снег. Мы узнали прогноз погоды на апрель 2019 в Челябинске.

— Однажды температура воздуха в городе опустилась до -26 градусов. А в другой год воздух прогрелся до +28 градусов. Словом, погода в апреле очень непредсказуема, — говорят в Челябинском гидрометцентре.

Лишь одно утверждение неоспоримо: уже в первой декаде месяца среднесуточная температура воздуха перейдет через 0 градусов в сторону потепления, и на Южном Урале начнется не календарная, а фактическая весна.

ДЕНЬ СМЕХА ПОРАДУЕТ ВОЛНОЙ ТЕПЛА

1 и 2 апреля синоптики обещают +9. Причем, День смеха обещает быть солнечным, а потом небо затянется тучками, пойдут дожди.

К концу рабочей недели, 5 апреля, похолодает до +3 градусов днем и до -5 градусов ночью, а на смену дождю придет снег.

С 8 по 20 апреля дневные температуры будут держаться в пределах +7…+9 градусов.

После 20 апреля столбик термометра будет показывать между +10…+20 градусов днем, ночные температуры станут плюсовыми.

ПРОЩАЙ, СНЕГ! ВИВАТ, ГРОЗЫ!

Несмотря на возможные перепады и ожидающие нас дожди, апрель считается солнечным месяцем.

— В течение 27-28 дней на всей территории области в апреле светит солнце. Однако утром все чаще бывает туман, — говорят в Гидрометцентре.

Во время дождиков пару раз могут прогреметь первые грозы. Сохраняется вероятность, что выпадет град. А в сухие дни в городе может подняться пылевая буря.

Снега на улицах мегаполиса совсем скоро не будет, хотя на севере области и в горах до конца месяца может держаться довольно толстый пласт — до 10-20 см.

ЗАГЛЯНЕМ В ЛЕТО И В ОСЕНЬ

Тем, кто не склонен верить синоптикам, предлагаем сделать свой прогноз погоды на апрель 2019 в Челябинске. Выбирайте любую примету и проследите — оправдается или нет.

— В апреле сыро — к хорошей пашне и грибному лету.

— В начале месяца большой разлив — к хорошему урожаю.

— Гроза в начале апреля — к теплому лету.

— Какая погода 1 апреля, такая и на 1 октября будет.

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