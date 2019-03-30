От портрета жены до Дэдпула: что означают рисунки на шлемах голкиперов челябинского «Трактора» и других команд

Болельщики челябинского «Трактора» заметили новый шлем вратаря Александра Судницина. В нем он заканчивал хоккейный сезон 2018-2019. Одни говорят, что выглядит очень круто. Другие не поняли, что там изображено. Третьи возмутились: почему нет символики клуба? Дадим слово художнику, который разрисовал шлем голкипера по индивидуальному заказу.

Новый шлем вратаря ХК «Трактор» Александра Судницына. Фото: vk.com/tyumenaero

— Логотипа действительно нет, но шлем выполнен в общей концепции команды. Это технотема. Сейчас у «Трактора» сувенирная продукция и реклама сделаны в такой стилистике. Роботизированный медведь, киборги... Вот в этой технической теме Саша и попросил оформить шлем. За основу был взят герой популярных фильмов про трансформеров Оптимус Прайм. Что-то было переработано, заменено, и так получился уникальный рисунок, — рассказал аэрографист Илья Соколов.

КИЛОМЕТРЫ СКОТЧА И НЕРВОВ

Илья сделал уже далеко не первый шлем для Судницина. По традиции, сзади на нем изображен лев — это часть герба родного города хоккеиста — Красноярска. А также написаны имена жены и детей голкипера. Часто Судницин просит также написать на шлеме СУ-60 или СУ-35. Это первые буквы его фамилии и номер, под которым он обычно играет. Ну и обыграно как названия истребителей.

Шлем голкипера ХК «Трактор» Александра Судницына. Фото: студия аэрографии «ТюменьАЭРО».

Кстати, на предыдущем шлеме вратаря «медведей» красовался и логотип, и название команды. По всему шлему было написано TRAKTOR. Причем, мастера создали интересный эффект, когда буквы просвечивают через черную краску.

Иван Соколов работает над шлемом Судницына, ХК "Трактор".

— Фон был сделан мелкой металлической крошкой, надпись на нем — крошкой крупной фракции, поэтому они отражают свет по-разному. А сверху все это дело мы покрыли черным кенди-концентратом. Это прозрачные краски, пропускающие свет. Поэтому выглядит интересно и эффектно. На этот шлем мы потратили рулоны скотча, трафаретной пленки и еще больше нервов. Но, к сожалению, у Саши с ним не сложилось. Сказал, что некомфортно: шлем немного жал, и сильно чувствовались удары, когда шайба прилетала. Поэтому Саша практически сразу купил и прислал мне новый шлем, — пояснил Илья.

Художник Илья Соколов и хоккеист Александр Судницын с его шлемами. Фото из личного архива Ильи.

Кстати, разрисовал его Илья бесплатно. Он обещал Александру, что сделает аэрографию в подарок, если хоккеист хоть раз сыграет за сборную страны. А Судницин участвовал в товарищеских матчах России против Австрии, Норвегии и Германии в апреле прошлого года.

Первый заказ голкипер «Трактора» сделал у Ильи еще восемь лет назад, когда играл за тюменский «Рубин». Тогда художник еще не увлекался хоккеем и не знал, что это за клиент к нему пришел. С тех пор Судницин почти каждый год заказывает новый шлем. А его коллеги, оценив работу мастера, тоже стали обращаться к Илье.

ДЕРЗКИЙ ДЭДПУЛ

Шлем голкипера ХК «ЦСКА» Дмитрия Лозебникова. Фото: студия аэрографии «ТюменьАЭРО».

Дмитрий Лобезников, играющий в системе столичного «ЦСКА», захотел, чтобы на его шлеме изобразили дерзкого героя Marvel Дэдпула. Только не как в фильме, а стилизованного под мультяшку. Так эффектнее смотрится на шлеме. Он получился ярким, хорошо виден издалека.

Шлем раскрашен в цвета клуба. Тут и логотип, и стилизованные кони — символ «ЦСКА» — на фоне.

ДРАКОНЫ И МОЛНИИ

Шлем вратаря ХК "Салават Юлаев" Ивана Федотова. Фото: студия аэрографии «ТюменьАЭРО».

На шлеме вратаря, играющего в системе ХК «Салават Юлаев», нанесены стилизованное изображение уфимского памятника Салавату и питерская Петропавловская крепость. Объяснение простое: Иван Федотов играет за команду Уфы, а родом он из Санкт-Петербурга.

На фоне сделана надпись «УФА» на русском и башкирском языках. Также есть логотип клуба, на затылке — герб Санкт-Петербурга. А сверху нарисовали драконов, плещущих энергией в виде молний.

ДЕВУШКА-СОВА

Шлем вратаря ХК «Рубин» Дениса Францкевича. Фото: vk.com/tyumenaero

История со шлемом вратаря тюменской команды «Рубин» Дениса Францкевича была такая. У Ильи в работе одновременно была его защита и голкипера курганского «Зауралья» Ильяса Гафиуллина. В скором времени команды должны были встретиться в «Русской классике» (игра на открытом льду), и художник придумал нарисовать им красного и синего вратарей из советского мультфильма про хоккеистов. Денису идея понравилась, а у Ильяса была своя задумка, и он отказался.

В итоге на шлеме Францкевича красуется мультяшный хоккеист в красном — этот цвет больше подходит команде «Рубин». А на затылке изображена полудевушка-полусова. Это стилизованный портрет жены хоккеиста.

СКОЛЬКО СТОИТ

Средний ценник на аэрографию шлема — 15 тыс. руб.

— План работы такой: общаемся с заказчиком, смотрим шлем, рисуем несколько вариантов эскиза, согласовываем, считаем смету и поехали. Сначала готовим шлем к покраске, наносим рисунок, потом утверждаем его у заказчика и закрываем лаком. Для шлемов используем керамический лак, как наиболее стойкий к механическим воздействиям. Это и понятно: то шайбой прилетит, то клюшкой попадает, — рассказал аэрографитист Илья Соколов корреспонденту газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск».

Разрисованные шлемы покрывают специальным лаком - наиболее устойчивым к повреждениям.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Илья занимается аэрографией более 10 лет. Закончил школу искусств в Кургане. Но высшее образование даже близко не художественное. Аэрографии учился сам в то время, когда Интернет был еще диковинкой, и никаких тебе обучающих роликов на YouTube. Зато какой опыт: он знает не только, как надо делать, но и как точно не надо. Илья открыл свою студию аэрографии.

— Есть люди, которые занимаются только шлемами. Мы разрисовываем все от сотовых телефонов до фасадов зданий, разную технику: мотоциклы, автомобили и даже вертолеты. Многие клиенты не хотят, чтобы мы публиковали результат работы. Боятся, что кто-то повторит, и их рисунок уже не будет уникальным. Рекламу не даем, так как работы хватает. Очередь бывает даже на полгода вперед, — рассказал Илья.