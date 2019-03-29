Банк УРАЛСИБ получил награду премии Finaward 2018 за инновации в развитии электронных сервисов

Банк УРАЛСИБ получил награду ежегодной премии инноваций и достижений финансовой отрасли Finaward 2018. Диплом в номинации «Инновации в digital-финансах» был вручен Банку за «онлайн-платформу и Университет бизнеса для малых предпринимателей». Организатором премии выступает журнал «Банковское обозрение».

Вручение наград состоялось в рамках IX Церемонии награждения ежегодной премией инноваций и достижений финансовой отрасли. Диплом получил руководитель Департамента развития и продаж малого бизнеса Банка УРАЛСИБ Егор Былинкин.

Премия Finaward вручается с 2012 года. Finaward 2018 включала четыре блока: «Банки и платежные сервисы», «Страхование», «Небанковские кредитные организации», «Инвестиционные продукты и сервисы». Всего в премии было представлено 65 проектов и 15 персон. Аналитический партнер премии — компания «БизнесДром». Аудитором подсчета голосов премии выступила компания ФБК Grant Tornton.

Образовательный проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ функционирует с марта 2017 года. Он позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса в режиме онлайн. На сегодняшний день в «копилке» Университета бизнеса уже свыше 130 семинаров, более 100 из которых прошли в онлайн-формате. С момента запуска проекта более 120 тысяч человек посетили раздел Университета, а число просмотров лекций на YouTube вплотную приблизилось к 44 тысячам.

Банк УРАЛСИБ активно развивает и предлагает клиентам удобные продукты и сервисы для запуска и ведения бизнеса. В 2018 году Банк запустил новый Интернет-банк для предпринимателей «УРАЛСИБ бизнес-онлайн». Магазин решений для бизнеса — «Бизнес-плейс Банка УРАЛСИБ» призван помочь предпринимателям эффективно развивать собственное дело. На площадке можно оставить заявку на онлайн-кассу, сайт для бизнеса, юридическую поддержку, подключить интернет-бухгалтерию и другие услуги.

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