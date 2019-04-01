В Челябинске стоматологи лечат дороги, а горожане продают смог

Челябинск - далеко не город мечты. Но хорошо, что среди нас живут оптимисты, которые относятся ко всему проще. Они высмеивают наши проблемы для того чтобы заставить чиновников работать. И нередко юмор помогает.

ШУТКИ ПРО ЭКОЛОГИЮ

Миша антиблогер в одном из своих выпусков сказал: «Живу в Челябинске, но с нашей экологией сложно назвать это жизнью». Его самое популярное видео как раз про родной город «Зачем переезжать в Челябинск». В нем он гуляет по центру и с сарказмом нахваливает жизнь в южноуральской столице.

— А это самая красивая река нашей страны — Миасс. В самом центре города. Поросло все камышом. Это все для красоты. Все для вас! О, рыбачки рыбалят. Чебачка ловят трехглазого. Только у нас водится, — рассказывает Миша.

Челябинск он как Лос-Анджелес : Миша Антиблогер весело нахваливает жизнь в городе.ПОДПИШИСЬ НА МОЙ КАНАЛ!!! НОВОЕ ВИДЕО КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ!!! Паблик https://vk.com/mishaantibloger БЕССМЫСЛЕННЫЙ И БЕСПОЩАДНЫЙ #МишаАнтиБлогер

А помните, мусорный коллапс в прошлом году? Сколько мемов он породил! Например, Дмитрий Рожков показал властям, как люди в прямом смысле утопают в мусоре во дворах.

Челябинск утопает в мусоре.Видео: Дмитрий Рожков

Ну а пока одни жалуются, что в городе нечем дышать, другие делают из грязного воздуха деньги. Челябинец законсервировал смог и продает его. И, похоже, он уже не прикалывается. Ядовитый воздух в спросе — цена за банку — 200 руб.

Кому баночку смога? Фото: avito.ru.

По словам продавца, берут в основном друзьям в другие города, а особенно бывшим челябинцам — ностальгия по вони. А еще у него можно купить воздух, собранный на Коркинском разрезе.

Или хотите подышать Коркинским разрезом? Фото: avito.ru.

ПРО ДОРОГИ И ТРАНСПОРТ

Видео про типичную челябинскую маршрутку посмотрели 5 млн человек. Типажи в нем знакомы каждому: неваляшка с рюкзаком, кондуктор поневоле, громкая женщина с телефоном и прочие. Ролик, конечно, не совсем про городские проблемы, но тоже о наболевшем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/602896" frameborder="0"></iframe> Типичная челябинская маршрутка.Автор: Виталий Орехов

А челябинские лужи прекрасно подходят для экстремальных видов спорта. Это доказал Артем Несытых, прокатившись на вейкборде по Ленинскому району. Ну а зимой по неубранным дорогам круто гонять на сноуборде — проверено еще одним местным жителем.

Суровый вейкбординг в Челябинске.Видео: Артём Несытых

Ну и куда без подколов дырявой проезжей части. Челябинские стоматологи в халатах и с масками «полечили» дорогу у своей клиники в центре города.

— Каждый день латаем дыры в зубах, почему бы не залатать пару дыр на дороге? — посчитали врачи.

На этом участке пациенты, и сами сотрудники, не раз прокалывали шины. Вот и решили медики на свои деньги починить дорогу.

Дорога, не болей! Фото: соцсети.

Нельзя не сказать про абсурдность на южноуральских дорогах. Популярным роликом в прошлом году стал нелепый пешеходный переход в Челябинской области. Он находится в Миассе. Прозвали его «переход из ниоткуда в никуда», потому что соединяет две канавы.

После того, как полосатую разметку высмеяли южноуральцы, власти решили исправить косяк. С одной стороны улицы сделали тротуар. Но этим только добавили хохмы. Подход к тротуару не сделали. А через новый тротуар стала проходить труба теплотрассы. Идешь, идешь и опа — две трубы. Перемахнул и дальше пошел. Особенно «удобно» для мам с коляскам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/675376" frameborder="0"></iframe> Самый нелепый пешеходный переход в Челябинской области.Автор: Евгений Жигалов! другой источник

ПРО БЛАГОУСТРОЙСТВО

Смешной и жизненный ролик сняли челябинские урбанисты — «Мир глазами чиновника. «Вдохновили» общественников местные власти, когда хапнули уличные цветочные горшки за полтора миллиона рублей.

— Улица Курчатова, грустный вид, конечно. Надо бы благоустройством позаниматься. Так, чтобы тут сделать-то, чтобы получше стало, — чешет голову чиновник. В его роли — Лев Владов.

И тут ему в голову приходит «гениальная» мысль украсить улицу чугунными клумбами. Цена красоты... полтора миллиона!

— Ну, вот, лучше стало, все поменялось сразу! Благоустройство — наш конек, конечно.

Горшки за полтора миллиона рублей в Челябинске.

А недавно урбанисты предложили челябинцам сочинить хокку (японские трехстишия) про нано-урны. Вот некоторые из них.

• Урна висит,

Болтается.

В Челябинске ШОС начинается.

• Пакет повесил

Самурай челябинский…

Плачут жители.

• Тихо по ветру развевается одинокий

Синий мешок,

Беспокойно шурша.

ПРО СНЕЖНЫЕ КУЧИ

И напоследок. На дворе апрель, а в городе по-прежнему лежат кучи снега. Одна из них прославилась на всю страну. Два местных друга-альпиниста покорили шестиметровую снежную гору и выложили восхождение в соцсети.

Позже «челябинский Эверест» победил в конкурсе красоты среди сугробов, организованном баром в Екатеринбурге. Компетентное жюри, дворники, признали его самой крутой снежной кучей на Урале. Теперь в честь сугроба создадут коктейль, похожий на него по форме и цвету. Челябинские чиновники целый год смогут наслаждаться им бесплатно. А вместо трубочки им подадут маленькую лопату.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/699601" frameborder="0"></iframe> Альпинисты из Челябинска совершили восхождение на 6-метровый сугроб во дворе.Видео: Степан Подольный

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