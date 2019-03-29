65 кг денег: хозяин магазина в Магнитогорске вернул покупателю 67 тысяч рублей мелочью

В мешок из-под муки сложили 67 тысяч 815 рублей мелочью. Общий вес монет 65 кг. Так владелец магазина часов по решению суда возместил деньги за неисправный товар одному из покупателей.

Ничего не подозревающий клиент сначала написал расписку о получении денег. А когда увидел мелочь — обомлел.

— Вы, что издеваетесь? Я это не возьму, — возмутился он.

— Ваше право! Я лишь исполняю решение суда, — заметил хозяин салона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/700042" frameborder="0"></iframe> По решению суда получил 65 кг монет за часы.Ульяна ШЕВЧЕНКО

Мужчина волоком дотащил мешок до выхода, но потом вернулся и решил пересчитать все до копейки. На подсчет мелочи у него ушло около 5 часов.

Несколько месяцев назад он купил в этом салоне мужские часы за 36 тысяч рублей.

— И вдруг приносит их обратно. Требует вернуть деньги. Якобы, на часах сломалась заводная коронка, — рассказывают продавцы. — Мы заказали экспертизу, которая выяснила, что часы пострадали от сильного удара.

На подсчет у покупателя ушло около пяти часов.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Покупатель обратился в суд и, несмотря на результат экспертизы, выиграл. Козырем для него стал тот факт, что продавец, заполняя квитанцию при приеме, не заметила на часах смещения циферблата. Это очень серьезный дефект, который говорит о том, что их ударили. Но заметить его визуально не так-то просто. Продавец должна была поставить об этом отметку. Получилось, что он отдал на экспертизу почти что целые часы, а вернулись они с изъяном — как будто в магазине их и сломали.

Покупатель через суд добился возврата денег за часы.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

Суд встал на сторону клиента и обязал владельца магазина возместить ему стоимость часов и экспертизы, а также оплатить штраф за нарушение прав потребителя. В общей сложности получилось 67 тысяч 815 рублей.

— Это не месть, а мой протест покупательскому экстремизму. Я считаю, покупатель хотел легко срубить денег, пусть попробует донести этот мешок до дому, — заявил владелец магазина часов Евгений Колотилин.

Покупателю не стоило сразу подписывать бумагу о получении денег. Но кто же знал, что в магазине над ним решат так жестоко подшутить?