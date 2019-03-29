Алексей Текслер позвонил мэру Челябинска Владимиру Елистратову

В понедельник, 25 марта, во время объезда Курчатовского района, временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер побывал во дворе дома № 33а по Комсомольскому проспекту. Двор отремонтировали: появилась детская и спортивная площадки.

Однако местный житель работы раскритиковал: у его дома установили фонари, но уличного освещения не подключили. У челябинца скопилась подшивка переписки с чиновниками. На требования подключить освещение, по его словам, приходили отписки.

АВТОБУС РАБОТАЕТ, ФОНАРИ ГОРЯТ

Там же, во дворе многоэтажки, Алексей Текслер поручил главе Челябинска Владимиру Елистратову решить вопрос с освещением.

А еще, увидев врио губернатора на улице, челябинцы попросили Алексея Текслера запустить 51й автобусный маршрут, по каким-то причинам отмененный. Эта тема стала вторым поручением Елистратову.

В пятницу, 29 марта, Алексей Текслер позвонил Владимиру Елистратову, чтобы узнать, как выполняются поручения:

— Несколько вопросов: по освещению во дворе по Комсомольскому проспекту (дом 33 А); 51-му маршруту (жители подходили, интересовались), — приводит слова врио пресс-служба главы региона.

Владимир Елистратов доложил: 51-й маршрут действует. Во дворе дома № 33а по Комсомольскому проспекту есть уличное освещение.

— По 51-му маршруту дайте карту, из которой было бы понятно, что проблема решена. Потому что вы видели: подходили пенсионеры и говорили, что это проблема, — дал новое поручение мэру Алексей Текслер.

ТУШИЛИ-ТУШИЛИ И ПОТУШИЛИ

По телефону Алексей Текслер поговорил и с главой Коркинского района Натальей Лощининой. В поселке Роза губернатор побывал во время объезда экологически проблемных объектов под Челябинском: Коркинского разреза, свалки в п. Роза и свалки в Полетаево.

Свалка в Розе горела так сильно, что едкий дым застилао окрестности. А дома здесь - в нескольких шагах от груд мусора. Для решения проблемы горящей свалки в Розе Текслер распорядился предоставить план решения проблемы, чтобы знать, чем помочь: техникой, людской силой.

— Я давал поручения по тушению пожаров на свалке в поселке Роза, договаривались, что увеличите количество техники и быстрее решите проблемы с пожарами. Что у вас сейчас происходит? — поинтересовался Алексей Текслер у Лощининой по телефону.

Глава Коркинского района доложила о ликвидации пожаров на полигоне в поселке Роза.

Исполнять поручение главы региона районные власти ринулись немедля. Оперативно купили пожарные рукава, вывели на работы 15 человек. Пришли бульдозеры и пожарные расчеты. Тушили огонь двое суток, и к 27 марта пламя ликвидировали. Коркинцы вздохнули свободнее.

Врио губернатора поинтересовался у Натальи Лощининой о том, готовы ли предложения по рекультивации свалки. Лощинина заверила: документы ушли на имя руководителя области.

Во время визита в Коркино Алексей Текслер заявил, что планирует встретиться с местными жителями, чтобы от них узнать о насущных проблемах. Во время телефонного разговора с Лощининой врио губернатора напомнил о грядущем мероприятии:

— Предоставьте предложения по встрече с жителями Коркинского района.

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