Танцоры ансамбля «Ералаш» помогут животным из приюта «Спаси меня»

Сегодня мы вам расскажем об уникальном танцевальном коллективе, который вы увидите на сцене ДК Железнодорожников 21 мая. Вы, конечно, помните, что в этот день нас ждет уникальное событие для нашего города — благотворительный концерт в пользу животных из приюта «Спаси меня».

Наше область называют танцующей, ведь на Южном Урале более 800 самодеятельных хореографических коллективов и тысячи участников, среди которых есть настоящие звезды. Образцовый ансамбль танца «Ералаш», которым руководит Елена Фарладанская, один из них.

21 мая все любители народного танца смогут побывать на благотворительном концерте «Карен Даллакян приглашает друзей», где юные артисты «Ералаша» выступят вместе с другими любительскими коллективами народного танца.

«Ералаш» — лауреат XIII Всероссийского фестиваля «Уральский перепляс». Не только профессиональное жюри фестиваля высокого оценило исполнительское мастерство коллективов. Самое главное признание для артистов — любовь зрителей. Каждый концерт «Ералаша» превращается в праздник хореографии, который заряжает нереальной энергетикой любой зал.

За 27 лет существования ансамбля, школу танца в коллективе прошли тысячи детей, даны тысячи концертов для зрителей, Челябинской области, России и других стран. Сегодня в ансамбле занимается 420 детей от 5 до 18 лет, среди которых немало чемпионов России по народному танцу. Руководят коллективом 15 педагогов и 5 концертмейстеров.

В 2003 году за высокий художественный уровень и исполнительское мастерство, активную работу по художественному воспитанию детей и юношества ансамблю «Ералаш» присвоено звание «Образцовый детский коллектив».

Вот только некоторые награды и звания ансамбля:

— гран-при конкурса «Национальная премия по народному танцу» Санкт-Петербург, январь 2018 г.;

— победители Чемпионата России по народным танцам, Москва, январь 2018 г.;

— гран-при конкурса «Звездный дождь», Екатеринбург, 2018 г.;

— гран-при конкурса «Линия танца», Челябинск, апрель 2018 г.;

— победители суперфинала по хореографии, Санкт-Петербург, октябрь 2018 г.;

— гран-при конкурса «Русский хоровод», Москва, ноябрь 2018 г.

Увидеть на сцене артистов «Ералаша» зрители смогут благодаря Фонду защиты дикой природы «Спаси меня», группе компаний «ТИРС» и Фонду развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус.

Приглашаем вас на концерт, который станет прекрасным культурным событием для зрителей.

Вы покупаете билеты на концерт и этим помогаете животным, которым нужны новые просторные вольеры.

Подробности на сайте тигржорик.рф

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