В Челябинске открылся МФЦ для автолюбителей

Университетская набережная, 125. Растущий район Северо-Запада. С одной стороны оживленной дороги — многоэтажки, с другой — пустырь, где в перспективе тоже появятся жилые дома.

Многофункциональный центр, открывшийся в одноэтажном здании, стал пятым в Челябинске. В нем появился второй в городе межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД по Челябинской области.

МФЦ на Университетской набережной — это офис приема документов по постановке машины на учет, переоформлении прав, за исключением тех, которые получают впервые. Для приема документов автовладельцев открыто 11 специализированных окон.

БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

Для челябинских автовладельцев это событие долгожданное. До того все действия с движимым имуществом можно было произвести только в МРЭО ГИБДД Ленинского района — на улице Харлова, 20. Четкая работа нового МФЦ, где время ожидания приема документов — не более 15 минут, разгрузит отделение на ул. Харлова. В день в новом МФЦ на Университетской набережной, 125, готовы принимать до 200 посетителей. Особенно удобен МФЦ жителям Северо-Запада.

Сразу после открытия многофункционального центра появились первые посетители.Фото: Инна КУМЕЙКО

— По инициативе ГУ МВД России по Челябинской области, при поддержке губернатора и главы города принято решение о создании МФЦ. Мы стремимся к тому, чтобы наши услуги были доступными, близкими к горожанам, — подчеркнул начальник ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев.

ВЫПРАВИТЬ ПАСПОРТ И СВИДЕТЕЛЬСИТВО О РОЖДЕНИИ

Кроме приема документов от автовладельцев в МФЦ на Университетской набережной есть 11 «универсальных» окон приема по предоставлению государственных и муниципальных услуг МФЦ. В 11 «универсальных» окнах приема будут оказываться все те услуги, которые предоставляются в центрах «Мои документы»: 130 государственных и 78 муниципальных. Самые востребованные — это оформление паспорта (гражданина РФ и заграничного сроком на пять лет), оформление документов о недвижимости, оформление свидетельств о браке, рождении и смерти и пр.

Здесь же работает отдел по вопросам миграции.

Для посетителей центра, и в первую очередь для автовладельцев, которые оформляют документы на движимое имущество, возле МФЦ предусмотрена парковка на 79 машино-мест. Внутри центра есть комфортная зона ожидания, комната матери и ребенка. Есть гигиенические комнаты. В том числе, санузел для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава города Владимир Елистратов:

— Это уже пятый МФЦ в нашем городе, первый мы открыли в 2011 году. У нового центра большой потенциал, это объект для людей. И я искренне рад за горожан, особенно за жителей северо-западной части, которые теперь без лишних передвижений будут получать все необходимые государственные услуги.

ЦИФРА

Более 800 тысяч государственных и муниципальных услуг оказано в Челябинске в системе МФЦ в прошлом году. Принцип получения услуг в режиме одного окна у горожан востребован.

Первый МФЦ в Челябинске открылся в ноябре 2011 года. Сейчас центры есть в четырех районах. Всего это 239 универсальных окон офиса «Мои документы». В системе работает 400 человек.

КСТАТИ

График работы филиала МФЦ по адресу: ул. Университетская набережная, 125:

понедельник, среда, четверг, пятница — 9.00 — 19.00;

вторник — 9.00 — 20.00;

суббота — 9.00 — 14.00;

воскресенье — выходной день.