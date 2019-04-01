Контакт-центр Банка УРАЛСИБ стал лауреатом международной премии «Хрустальная Гарнитура»

Контакт-центр Банка УРАЛСИБ стал лауреатом профессиональной премии «Хрустальная Гарнитура» в номинации «Тренер года». Банк УРАЛСИБ получил высокую оценку жюри за качественную и эффективную работу в области подготовки и развития персонала.

«Хрустальная Гарнитура» — международная программа номинирования лучших в индустрии контакт-центров и обслуживания клиентов. Программа была учреждена сообществом профессионалов Call Center Guru в 2005 году.

В 2019 году в программе приняли участие более 300 номинантов, представлявших более 100 контакт-центров из различных регионов России, а также Казахстана, Беларуси, Киргизии и Украины. Лауреаты награды определялись в 37 основных и 7 дополнительных номинациях.

Победителей определял экспертный совет, в состав которого вошли руководители и ведущие менеджеры контакт-центров, тренеры и консультанты. Победители определялись по итогам защиты представленных на конкурс эссе, а также по результатам визитов на площадки претендентов на звание лучших в индустрии.

Контакт-центр Банка УРАЛСИБ консультирует клиентов — физических лиц в режиме 24/7. Получить консультацию и узнать о продуктах и услугах Банка можно по телефону бесплатной линии: 8 800-250-57-57.

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