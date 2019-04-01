2019-04-01T09:53:03+03:00
Экономика

Контакт-центр Банка УРАЛСИБ стал лауреатом международной премии «Хрустальная Гарнитура»

Поделиться:
Изменить размер текста:

Контакт-центр Банка УРАЛСИБ стал лауреатом профессиональной премии «Хрустальная Гарнитура» в номинации «Тренер года». Банк УРАЛСИБ получил высокую оценку жюри за качественную и эффективную работу в области подготовки и развития персонала.

«Хрустальная Гарнитура» — международная программа номинирования лучших в индустрии контакт-центров и обслуживания клиентов. Программа была учреждена сообществом профессионалов Call Center Guru в 2005 году.

В 2019 году в программе приняли участие более 300 номинантов, представлявших более 100 контакт-центров из различных регионов России, а также Казахстана, Беларуси, Киргизии и Украины. Лауреаты награды определялись в 37 основных и 7 дополнительных номинациях.

Победителей определял экспертный совет, в состав которого вошли руководители и ведущие менеджеры контакт-центров, тренеры и консультанты. Победители определялись по итогам защиты представленных на конкурс эссе, а также по результатам визитов на площадки претендентов на звание лучших в индустрии.

Контакт-центр Банка УРАЛСИБ консультирует клиентов — физических лиц в режиме 24/7. Получить консультацию и узнать о продуктах и услугах Банка можно по телефону бесплатной линии: 8 800-250-57-57.

Генеральная лицензия Банка России № 30

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В России стали выдавать кредиты под залог... сыра!
Неисправимый сторонник импортозамещения Олег Сирота прямо на крылечке собственной сыроварни написал для «Комсомолки» новую часть своего дневника, в которой он одалживает денег под еще не созревшие головки сыра
Новости 24
Царь-ларек в Челябинске оказался нелегальным
Жители Челябинской области уже снимают с себя клещей
Подросткам, ограбившим салон сотовой связи на челябинской Кировке, вынесли приговор
Обещавшая заплатить за коммуналку соседка почти год обманывала 80-летнюю пенсионерку из Челябинской области
Чем знаменита вновь назначенный начальник управления культуры Челябинска
Из перехода в центре Челябинска убрали ларек, который не понравился врио губернатора Алексею Текслеру
Вместо реальной помощи отцу-одиночке соцработники предложили прайс на хозяйственные услуги
Обманутых пайщиков «Золотого фонда» пытаются втянуть в новую авантюру
Упавший с девятого этажа тяжеленный кусок облицовки чудом не задел пешеходов в Челябинске
Мужчина остановил дорожное движение, чтобы помочь женщине с коляской в Челябинской области
Мужчина в форме ДПС избил молодого человека в баре Челябинска
В Челябинске торгуют просроченными продуктами с машин