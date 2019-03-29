Три тысячи люксов стандарта КХЛ. В челябинском дворце спорта «Юность» смонтировано новое освещение

«Как натянутый платок, гладко залитый каток» — вспоминаешь строки из михалковского «Дяди Степы», когда смотришь на залитую ярким светом арену дворца спорта «Юность». Глазу очень комфортно: на льду нет темных пятен, теней. Видно каждое движение спортсмена — фигуриста, хоккеиста, и действо на арене воспринимается как праздник.

ПЯТЬ РЕЖИМОВ ОСВЕЩЕНИЯ

К 50-летию знакового спортивного объекта Челябинской филиал ПАО «Ростелеком» приготовил горожанам подарок — интеллектуальную систему освещения обеих арен «Юности». Ярким светом залито 3,5 тыс. квадратов льда. На смену технически и морально устаревших светильников пришли новые светодиодные лампы мощностью три тысячи люксов. Это обязательный стандарт Континентальной хоккейной лиги. Предусмотрено пять режимов работы ламп над большой ареной и четыре режима — над малой. Умеренный режим работы — для тренировок, максимальный — для игр и выступлений. Специальное оборудование «запоминает» время работы освещения в каждом из пяти режимов, фиксируя потребленную электроэнергию. Потому новая система освещения арен «Юности» позволит сэкономить до 70% затрат на электроэнергию.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

На потолке арен, надо льдом, смонтировано около 400 новых светильников. И работа эта непростая: крыша причудливой, будто взмывающей как трамплин, формы — изюминка здания «Юности». К тому же новые окна под светильники техническим заданием предусмотрены не были, потому проектировщикам пришлось применить математическую модель для каждой лампы: все они установлены под особым углом, и свет получается равномерным.

— У Континентальной хоккейной лиги строгие требования по оснащению арен, включая освещение. Новые трибуны у главной арены «Юности» уже установлены. Теперь модернизировано освещение. Благодаря энергосервисному контракту с Челябинским филиалом ПАО «Ростелеком» мы соответствует требованиям КХЛ, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» директор дворца Михаил Беркович.

— Прекрасное освещение: ровные потоки идут и в горизонтальной, и в вертикальной плоскостях. И ТВ-трансляции «ледовых» мероприятий из «Юности» будут идеальны по качеству картинки. Радостно смотреть, как комфортно сейчас заниматься юным хоккеистам и фигуристам на малой и на большой арене. На льду спортсмены проводят многие часы каждый день, потому важно создавать для них комфортные условия, — говорит и.о. заместителя главы Челябинска по городскому хозяйству Евгений Крехтунов.

ПЕРЕГОРИТ? ЗАМЕНИМ!

Монтаж освещения длился два месяца, причем работы велись по ночам, чтобы не мешать тренировкам.

— Компания выступила инвестором проекта. Стоимость энергосервисного контракта — 10 млн рублей. Срок окупаемости — семь лет. Если мы выйдем на сверхэкономию, контракт закончится раньше. У нас есть гарантийные обязательства на весь срок договора. По истечении контракта гарантийные обязательства компании сохраняются еще на пять лет. То есть обеспечение работоспособности системы мы обязаны гарантировать 12 лет. Если оборудование выйдет из строя, мы его тут же заменим, — говорит заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментом Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Дмитрий Татаринцев.