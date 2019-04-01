Почему не показывают эскиз сквера, который будет вместо Доваторского рынка в Челябинске

Пространство у перекрестка ул Доватора и ул. Воровского станет тихой зеленой зоной. Ларьки и павильоны здесь вне закона: с начала года мэрия не продлевают договоров с арендаторами. Сейчас временные сооружения уже снесены.

«ПРОЕДУ - ПОСМОТРЮ»

— Рынок больше не существует. Срок договоров аренды закончился еще 1 января, но мы не стали сразу сносить павильоны, дали предпринимателям время подыскать новые места. Сегодня проеду, посмотрю, как демонтированы павильоны, — сказал Владимир Елистратов.

Как рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» руководитель проектного института «УралНИИСтромПроект» Василий Важенин, в числе 13 скверов, которые будет делать его компания, есть и скверик на ул. Доватора.

Эскиз будущего сквера в администрации Центрального района пока не показали: надо, говорят, сначала по деньгам посчитать. А проектанты уверены: получится «конфетка», не хуже, чем в Москве:

На перекрестке проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев городят очередной сарай.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Будет очень крутой сквер. Поработали с раскладкой цветной тротуарной плитки, будут лавочки из ржавого металла в стиле «лофт», фонарные столбы будут белого цвета. Начнем строить сквер летом. Мы только закончили эскиз, через месяц заходит в экспертизу проекта. Начнем строить летом, чтобы к осени он был готов.

ЛАРЬКИ БЕГУТ НА СЕВЕРО-ЗАПАД

Тем временем, ларьки из центра Челябинска «бегут» в «спальный» Северо-Запад. Десятки криво слепленных конструкций появляются вдоль главных улиц — Братьев Кашириных, Комсомольского проспекта, проспекта Победы, Молодогвардейцев.

И на окраинах: конечные остановки — это рай маршруточников и ларечников. А возле них раскладушки с носками-рейтузами раскидывают лотошники. Грязь, антисанитария, крысы — вечные спутники челябинской уличной торговли.

Вот пример. На перекрестке пр. Победы и ул. Молодогвардейцев на днях вырос каркас огромного павильона. Впритык к дороге. Лотошники корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что здесь будет пекарня. А челябинский урбанист Лев Владов выяснил: ларек незаконный!

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