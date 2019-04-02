У жителей Челябинской области воруют заказы с «Алиэкспресса»: кто виноват и что делать

В соцсетях часто появляются жалобы от жителей Челябинской области, что они не дождались своих заказов с популярного китайского магазина Аliexpress. Причины, конечно, могут быть разные, вплоть до недобросовестности продавца. Но сейчас речь о другом.

На днях жительница Копейска выложила в соцсети фото распотрошенного пакета со своим адресом, который нашла на полу подъезда. Ее долгожданные сережки нагло украли. Конечно, это не золото, а простая бижутерия. Большая часть товаров с Аliexpress — мелочевка стоимостью от 20 до 300 рублей. Но все равно обидно.

Другая женщина увидела, как по подъездам ходят девочки-подростки с маленькими свертками, и подслушала их разговор.

— В каком «падике» взяла?

— Да вот в этом. Пошли в следующий.

Жильцы хотели их поймать с поличным, но девчонки убежали.

— Явно они не в первый раз бегают по подъездам и воруют, — написала копейчанка в группе в VK.

КТО ВИНОВАТ

Небольшие посылки из интернет-магазина оставляют в почтовых ящиках. Пользователи соцсетей понаписали этим женщинам массу своих историй про посылки, пропавшие прямо оттуда.

Расстроенные клиенты костерят малолетних воришек и их родителей, ненадежные почтовые ящики и почтальонов, которые бросают туда посылки.

— Сколько раз просила их этого не делать, а все равно кидают посылки прямо в ящик! — возмущается во «ВКонтакте» челябинка Алла Резетдинова.

Оказывается, так положено.

— Согласно правилам оказания услуг почтовой связи, простые почтовые отправления, в том числе международные простые мелкие пакеты (без трек-номера), опускаются в почтовый ящик, — разъяснили в Управлении федеральной почтовой службы Челябинской области.

Надежнее получать посылки в почтовом отделении.Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАК ПОЛУЧАТЬ ПОСЫЛКИ ТОЛЬКО НА ПОЧТЕ

В УФПС Челябинской области нам рассказали, что нужно сделать, чтобы получать свои посылки только на почте. Есть несколько вариантов.

• Делая заказы в интернет-магазинах, просите «регистрируемое почтовое отправление». У него есть трек-номер. Отправителю выдают квитанцию, а адресату вручают посылку лично в руки.

Такое отправление стоит дороже простого. Поэтому будьте готовы, что продавец потребует с вас доплату. Зато трек-номер позволяет отследить, где находится ваш заказ.

• Есть вариант без всяких доплат. Отправитель указывает ФИО получателя, страну, населенный пункт, индекс нужного почтового отделения и пометку «до востребования» (или «Pоste Restante»). Тогда сверточек будет ждать своего владельца на почте. Но, конечно, не целую вечность. Посылки хранятся 15, а письма — 30 дней.

• Если часто получаете письма, посылки или прессу, есть смысл завести абонентский ящик. Это ячейка в специальном шкафу, установленном в почтовом отделении. Доступ к ней имеет только владелец. Почту можно забрать без очереди в любое время, когда работает отделение связи. Для жителей Челябинска и области услуга стоит от 92 руб. в месяц. Льготникам (пенсионеры и инвалиды) — в два раза дешевле.