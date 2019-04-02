2019-04-02T13:10:48+03:00
Общество

На пустыре в центре Челябинска строят спорткомплекс

Возле райотдела полиции будет ФОК
Ольга АНТОНОВА
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Вот так будет выглядеть новый ФОК на улице Карла Маркса.Вот так будет выглядеть новый ФОК на улице Карла Маркса.
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Кварталы в центре Челябинска преображаются. Реконструкция ждет здание чаеразвесочной фабрики на перекрестке ул. К. Маркса и Васенко. Сейчас полуразрушенные помещения переданы ГУ МВД по Челябинской области.

Восстановление «исторических обломков» под размещение структур силового ведомства обойдется в 260 млн руб. Деньги выделит федеральный бюджет. В полиции обещают сохранить все архитектурные особенности здания.

СПОРТ ДЛЯ СИЛОВИКОВ

И напротив «чаеразвески» началось строительство. Наконец, преобразится пустырь на территории райотдела полиции Центрального района. Здесь строится физкультурно-оздоровительный комплекс для сотрудников полиции и ветеранов силового ведомства. Ради стройки движение по ул. Васенко закрыто до конца года.

Заказчик проекта — Управление капитального строительства администрации Челябинска. Генеральный подрядчик — ООО СК «СтройДом». Цена вопроса — 171,5 млн руб.

Пустырь у райотдела полиции «заполнится» зданием спорткомплекса. Фото: Инна КУМЕЙКО

Пустырь у райотдела полиции «заполнится» зданием спорткомплекса.Фото: Инна КУМЕЙКО

РАЗНОЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ

ФОК в Центральном районе задуман как здание в три и четыре этажа, площадью 1,5 тыс кв метров. Бассейна не будет, но будут залы разной площади для занятий борьбой и силовыми видами спорта.

— ФОК мы должны сдать к лету следующего года, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» представитель подрядчика Рамиль Магасумов. — У нас есть четкое техническое задание. В самом большом спортивном зале для занятий борьбой высота потолка — 11 м, в прочих помещениях — 4,5 м. Здание монолитно-каркасное, стены кирпичные. Фасад будет отделан керамогранитом. Внутри стены мы оштукатурим. Душевые и санузлы будут облицованы плиткой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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