2019-04-02T12:51:05+03:00
Происшествия

Лже-сотрудник ГИБДД, устроивший драку в Челябинске, оказался злостным нарушителем правил дорожного движения

Форму он купил, чтобы заработать [видео]
Андрей АБРАМОВ
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Оказалось, что участник скандального видео никакого отношения к полиции не имеет.Оказалось, что участник скандального видео никакого отношения к полиции не имеет.
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Стали известны подробности нашумевшей потасовки в Челябинске, которая случилась 28 марта. В бар в центре города пришел мужчина в форменной куртке сотрудника ДПС и затеял перебранку с другим посетителем. Правозащитница Валерия Приходкина, которая выложила ролик в соцсети, сопроводила его комментарием:

— В суровом Челябинске совершенно суровый сотрудник ГИБДД, в состоянии алкогольного опьянения избивает молодого человека. У потерпевшего серьезные травмы — вывих плечевого сустава, гематомы. Но зная о доблестях наших «охранников» в полицейском обличье, смертельно боимся обращений к ним же за справедливостью.

Далее Приходкина призвала полицию отыскать дебошира. В МВД видео посмотрели и переслали его руководству дорожной полиции. Но начальство не опознало в хаме своего сотрудника.

Драка в баре.Видео публикуем без звука, так как оригинал изобилует обилием нецензурной лексики

— Мужчина незаконно использовал форму полицейского. Наши сотрудники его отыскали. Это 25-летний челябинец. Неоднократно привлекался к административной ответственности, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Оказалось, что хоть молодой человек и носил форму ДПС, с правилами дорожного движения он не дружен. Будучи несовершеннолетним, он брал покататься машину. Попадался за рулем пьяным, выезжал на встречку.

— В полиции он никогда не служил и вообще не имеет отношения к органам внутренних дел. Он пояснил, что год назад купил форму на сайте объявлений, чтобы затем перепродать по более высокой цене, — добавили в ведомстве.

Дома у челябинца изъяли форму и жезл сотрудника ДПС. На него составили новый протокол за незаконное ношение форменной одежды. Грозит штраф до 1 500 руб.

А что же с парнем, который стал жертвой лже-сотрудника? В полиции ждут от него заявления. Готовы выяснять обстоятельства драки и наказать виноватых. Правда, пока побитый в МВД не пришел.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В МВД отказались увольнять полицейских, вступивших в матерную перепалку с прохожими в Челябинске

Герой скандального видео, который ругался каждые две секунды, остался при погонах (далее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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