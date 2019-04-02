2019-04-02T16:31:45+03:00
Общество

Рейд по Челябинску: «Ходить пешком по городу противно - кругом грязные киоски»

Об этом горожане рассказали нашим корреспондентам (фото)
Инна КУМЕЙКО
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Это безобразие у нас прямо на против администрации Курчатовского района.Это безобразие у нас прямо на против администрации Курчатовского района.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Ларьки из центра города «бегут» на окраины. Например, в спальные кварталы на Северо-Запад. Город готовится к саммитам ШОС и БРИКС: незаконные вывески и павильоны демонтируют. По подсчетам мэрии, в городе не менее шести тысяч серых киосков. Это какие же деньжища уходят мимо государства!

Центральные перекрестки Северо-Запада превратили в торговую помойку: ржавые галереи, заплеванный асфальт, мясо и рыба в полуметре от грязной земли.

Все это безобразие множится на перекрестках под носом у районных чиновников. И что?

Ай-Ти-Парк оцепили киоски. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ай-Ти-Парк оцепили киоски.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЦАРЬ-ЛАРЕК ТАК И НЕ СТАЛ ПЕКАРНЕЙ

Пересечение проспекта Победы и ул. Молодогвардейцев — одно из узловых на Северо-Западе. Здесь, на торце дома изображен знаменитый Политрук. Напротив, по диагонали, высотка с модным IT-парком. Но подобраться к многоэтажке можно лишь увязнув по уши в грязи. Мимо ларьков и раскладушек с трусами-носками.

Как вам трусы на асфальте? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Как вам трусы на асфальте?Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Вам нравится здесь отовариваться? — спрашиваю молодую маму. Она ведет за руку малыша.

— Грязь не устраивает. Но фрукты здесь дешевле. Хотя ненамного, чем в магазине.

От магазина "Прииск" ведет гряда торговых сараев. Чиновники, ау, вы где? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

От магазина "Прииск" ведет гряда торговых сараев. Чиновники, ау, вы где?Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«ПРИИСК» — ЭТО НЕ ПРО ЗОЛОТО

Перекресток проспекта Победы и ул Чичерина. На углу двух улиц расположен ТК «Прииск». Через трамвайные пути — очередной железный «град». Переполненные урны, оборванные провода.

КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВКА: БАЛ ПРАВЯТ МАРШРУТОЧНИКИ

Очень жаль тех, кто живет на первых этажах домов у ТК «Фортуна» на пересечении ул 40 летия Победы и ул Рязанская. Их окна смотрят на грязные тылы железных киосков и переполненные мусорки. У дороги, вдоль ларьков, паркуются маршруточники — основной контингент торговцев. Шаурма, незамерзайка. Туалета мы тут не увидели.

Городок на конечной маршруток. Серость и безнадега. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Городок на конечной маршруток. Серость и безнадега.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

УБИТЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК

Комсомольский проспект и ул Молодогвардейцев. Большой перекресток когда-то был зеленым и опрятным местом. И все это рухнуло на глазах чиновников и полиции, которая должна гонять незаконных торговцев. Вот скажите: они не имеют свой процент с этого серого бизнеса?

А эта красота напротив отеля "Виктория", где проживают иностранцы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А эта красота напротив отеля "Виктория", где проживают иностранцы.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПЛОЩАДЬ У «ПОБЕДЫ» — СИМВОЛ БАРДАКА

Здание некогда культового кинотеатра «Победа» заброшено. Первый этаж арендует фаст-фуд. Второй простаивает пустым.

Здание и площадь перед ним — в частных руках. Было выкуплено чуть ли не экс-губернатором Михаилом Юревичем. Сегодня заплеванный пятачок сдан в аренду непонятному рынку. Рваное тканевое ограждение с надписью «Южный Урал, любовь к тебе объединяет!», грязные лужи, куски мяса в открытой витрине ларька.

Пятачок возле кинотеатра "Победы" по слухам купил в свое время чуть ли не сам Юревич. Теперь здесь торговая помойка. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пятачок возле кинотеатра "Победы" по слухам купил в свое время чуть ли не сам Юревич. Теперь здесь торговая помойка.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Вас это устраивает? — Спрашиваю даму в красном пальто и шляпке с вуалью.

— Конечно, нет! Помню мой проспект другим! Я здесь ничего не покупаю, просто иду мимо. Но ходить пешком по Челябинску неприятно. Кругом грязные киоски.

КСТАТИ

Прокурор в курсе!

Во вторник, 2 апреля, врио губернатора Алексей Текслер проведет рабочую встречу с прокурором Челябинска Виталием Лопиным. Об этом глава надзорного ведомства рассказал на встрече с представителями бизнес-сообщества. Темой встречи с главой региона станет уличная реклама, стоянки и торговые киоски. Законных объектов, как подчеркнул Лопин, в этой сфере в Челябинске почти нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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