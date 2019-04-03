Озерск прирастет СОКом

Официальный старт работ по возведению СОК (спортивно-оздоровительного комплекса) был дан 30 марта на территории управления реабилитации работников предприятия — санатории-профилактории ПО «Маяк». В торжественной церемонии, посвященной этому событию, приняли участие руководители ОЦКС Росатома, Производственного объединения «Маяк», администрации Озерска, хоккейного клуба «Маяк-Гранит». И, конечно, жители города.

МЕДКАБИНЕТ И КАФЕ

Ожидается, что новый спортивно-оздоровительный комплекс станет местом притяжения не только работников градообразующего предприятия, но и всех озерчан. Здесь одинаково комфортно и продуктивно смогут заниматься юные хоккеисты, фигуристы, а также любители многих других видов спорта.

В составе комплекса возникнет первая в Озерске ледовая арена с искусственным льдом и трибунами на 270 зрителей. Здесь же запланированы тренировочный и тренажерный залы, несколько раздевалок, медицинский кабинет и кафе.

Дата сдачи в эксплуатацию спортивно-оздоровительного комплекса — декабрь 2019 года. Генеральный директор ПО «Маяк» Михаил Похлебаев по этому поводу был лаконичен:

— Руководство Росатома благословило нас на создание СОК. И мы постараемся быстро и качественно возвести объект, давно востребованный в Озерске.

В ПЛАНАХ ШКОЛА ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

Директор по капитальным вложениям ГК «Росатом» Геннадий Сахаров на закладке нового объекта отметил, что сегодня в России хоккей и фигурное катание находятся на пике популярности.

— Мы уже договорились с руководством «Маяка», что если СОК в срок будет введен в эксплуатацию, то на его торжественное открытие мы пригласим в Озерск спортивные звезды такого уровня, как Владислав Третьяк — руководитель Федерации хоккея России, — подчеркнул Геннадий Сахаров. — Более того, в ближайшие дни у нас запланирована встреча с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным. Есть идея организации в городе хорошей школы по фигурному катанию и привлечению к работе квалифицированных тренеров. В строительство комплекса будут вложены серьезные финансовые средства. Поэтому спортивный объект должен абсолютно всем приносить пользу.

ДЕРЕВЬЕВ БУДЕТ ВДВОЕ БОЛЬШЕ

Все изыскательские работы на месте строительства спортивно-оздоровительного комплекса были проведены и закончены в 2018 году. Проект СОК, который успешно прошел государственную экспертизу, был полностью создан силами специалистов проектно-конструкторского отдела градообразующего предприятия Озерска. Заказчиком и подрядчиком объекта является «Маяк».

Для начала реализации проекта строительная площадка будет освобождена от деревьев. По окончании работ территория вокруг спортивно-оздоровительного комплекса будет благоустроена.

По словам авторов проекта, рядом со зданием появятся вымощенные дорожки, живые изгороди, клумбы и скамьи. И, конечно, взамен вырубленных деревьев «Маяк» уже обязался высадить вдвое больше новых и добиться того, чтобы все саженцы прижились, а Озерск стал зеленее.

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