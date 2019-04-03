2019-04-03T07:31:54+03:00
Общество

Посол Итальянской республики увез на память об Урале валенки

Итальянская делегация посетила производственную площадку компании «МАКФА»
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На память о «МАКФЕ» и Южном Урале — валенки, как символ тепла и уюта.На память о «МАКФЕ» и Южном Урале — валенки, как символ тепла и уюта.
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На этой неделе Челябинская область принимала делегацию из Италии. Сотрудники посольства и представители бизнеса во главе с чрезвычайным и полномочным послом Итальянской Республики в России Паскуале К. Терраччано прибыли в регион для налаживания взаимовыгодного сотрудничества. Производственная площадка компании «МАКФА» стала одним из адресов, где побывала итальянская делегация.

Итальянских гостей пригласили в самый мощный цех предприятия — макаронный №2, где работают 12 линий по производству макаронных изделий. Вход сюда только в «униформе»: халат, шапочка, бахилы. И обязательно после инструктажа по технике безопасности — с этим строго. Гостям раздали памятки с правилами на двух языках. А дальше — добро пожаловать на производство. Экскурсию гостям провел управляющий Антон Белоусов. « Визит посла Италии на «МАКФУ» — знак высокого доверия, наша компания всегда открыта к международному диалогу», — отметил Белоусов.

Антон Белоусов: «Макфа» всегда открыта к международному диалогу»

Антон Белоусов: «Макфа» всегда открыта к международному диалогу»

Масштаб производства, качество и ассортимент продукции впечатлили гостей. В сутки на рощинской производственной площадке производится до 430 тонн готовых макаронных изделий. А их качество и вкус ничуть не уступают знаменитой итальянской пасте. Не зря продукция MAKFA пользуется спросом у миллионов покупателей России и мира — на сегодняшний день в экспортном портфеле компании 35 стран.

Сотрудничество «МАКФА» с итальянской стороной началось в 1992 году — для производства макаронных изделий «соломка» в строй была введена одна из первых в России итальянских линий «Brabanti». В дальнейшем сотрудничество укреплялось — на предприятии были запущены хлебопекарная и макаронная мельницы, мощный макаронный цех на 12 линий, появились современные фасовочные линии и упаковочные автоматы. На сегодняшний день на «МАКФЕ» работает оборудование итальянских компаний «Pavan», «Fava», «Ocrim», «Anselmo», «Stiavelli»и других. Итальянцы на протяжении двадцати семи лет приезжают на запуск новых линий, проводят шеф-монтаж, контролируют техническое состояние оборудования.

Технологи с мировыми именами приезжают на «Макфу» для обучения сотрудников

Технологи с мировыми именами приезжают на «Макфу» для обучения сотрудников

Конкуренция на рынке макаронной продукции растет, и, чтобы оставаться впереди и выпускать продукцию мирового уровня, нужно быть в курсе новых знаний и технологий. Выполняя эту цель, «МАКФА» повышает квалификацию сотрудников при поддержке итальянских партнеров — для этого технологов, технических специалистов и топ-менеджеров отправляют на обучение в Италию. По приезде они передают знания коллегам. В прошлом году руководство предприятия приняло решение расширить круг обучающихся, позволив большему количеству сотрудников получить знания из первых уст, повысить профессиональный уровень. Для этого технологов из Италии с мировыми именами пригласили в Челябинск. В течение месяца тридцать человек проходили обучение.

— Очень рад, что деловые отношения между Италией и компанией «МАКФА» носят долгосрочный характер. Однако есть еще большой потенциал для взаимодействия в будущем, — отметил почетный консул Итальянской Республики в Челябинской области Антонио Пикколи.

«Паскуале Терраччано: «Завод по производству макаронных изделий один из самых интересных видов производства, тем более для итальянцев

«Паскуале Терраччано: «Завод по производству макаронных изделий один из самых интересных видов производства, тем более для итальянцев

Паскуале Терраччано внимательно слушал экскурсовода, и нередко останавливался, чтобы сделать фотографии. Говорит, снимками хочет поделиться со своими близкими. По его словам, завод по производству макаронных изделий один из самых интересных видов производства, тем более для итальянцев.

— У вас отличная продукция, я очень рад, что российские потребители могут приблизиться к нашим, итальянским, блюдам. «МАКФА» — передовое предприятие, с лучшими технологиями и оборудованием, профессиональными кадрами. Мы рады, что между Уралом и Италией есть такое сотрудничество, — оценил предприятие Паскуале Терраччано. Посол также отметил, что России и Италии необходимо укреплять партнерство в сфере перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства — это одно из важных направлений работы.

Визит закончился на легкой и непринужденной ноте. На память о «МАКФЕ» и поездке на Южный Урал итальянским гостям подарили валенки, как символ тепла и уюта. На шевроне — рукопожатие и флаги двух стран, которые означают дружбу и дальнейшее крепкое сотрудничество.

ИСТОЧНИК KP.RU

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