«Это не решение — доведите до ума»: в микрорайоне Парковый в Челябинске откачали лужу с открытым люком

Проснувшись утром, парковчане не поверили своим глазам. К гигантской луже между домами 25 и 29 по Краснопольскому проспекту приехала спецтехника. В глубину примерно в полметра, бросили трубы, стали откачивать воду. А еще вчера в этом «озере» застревали легковые и даже грузовые автомобили.

Самое опасное — в луже был открытый люк. Сколько водителей пробили здесь колеса! Чудом в колодец не провалились дети, которые то и дело испытывали тут на прочность резиновые сапоги.

И это новый микрорайон. Фото: группа во ВКонтакте «Парковый Челябинск».

ЗАСЫПКА НЕ ПОМОГАЕТ

Гигантская лужа беспокоит парковчан шестой год. Куда только жители не обращались, ответ один — «Краснопольский проспект является незавершенным объектом строительства». Простыми словами, дорогу сделают, но когда-нибудь потом — ждите.

В управляющей компании уверяют, что регулярно засыпают дорогу скальником, щебнем или дресвой. Но это не помогает — спустя какое-то время снова все размывает.

Поплыли. Фото: группа во ВКонтакте «Парковый Челябинск».

Причем, этот участок — единственный въезд во дворы с Краснопольского проспекта. Трафик тут очень большой.

— Я здесь живу третий год. Два раза пробивал колеса: одно в прошлом году, другое в этом. Ремонту колесо не подлежит. Хорошо еще, что диск остался целый, — говорит Алексей Шмаков.

Сколько водителей повредили свои машины в этой луже. Фото: Алексей Шмаков.

— Видел, как дети лужу в сапогах мерили, чудом не провалились. Боюсь, трагедии было бы не избежать. Чиновники ждут, когда случится горе? Эта ливневка работала, но то ли после манипуляций с трубами по соседству, то ли из-за дождей, она забилась. И никому до нее нет дела какой год, лужа эта уже как должное, — высказался в соцсетях местный житель Руслан.

«ВЫВЕЗЛИ ПЯТЬ ЦИСТЕРН ВОДЫ»

О злосчастном участке рассказали СМИ. В этот же день на Краснопольский проспект примчались спецслужбы. Отыскали в воде люк и воткнули в него пластиковый дорожный блок. Жители пошутили, что дорожники просто поставили в «водоеме» буй и велели за него не заплывать. Но утром воду из лужи стали откачивать.

— В девять утра приехали машины. Вывезли пять цистерн воды, засыпали все щебенкой. Воду из люка тоже откачали, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» местная жительница Светлана Зайдуллина.

По словам жителей, вывезли пять цистерн. Фото: группа во ВКонтакте «Парковый Челябинск».

Жители этому, конечно, рады, но проблема же не решилась. Вода так и будет собираться здесь. Нужно доводить дело до конца, асфальтировать дорогу.

Работы велись с утра. Фото: Алексей Шмаков.

— Надо сделать нормальный заезд, поднять уровень, сравнять подъемы по бокам и уложить асфальт! Тогда мы не будем встречаться каждую весну у этой лужи, — говорит Алексей Шмаков.

— Району 7 лет, а живем среди канав, луж и грязи. Почему бы не довести до ума, а не латать, то, чего нет?! — высказалась в соцсетях Ирина Жданова.

— Теперь по грязи ходить хрюкать! Раз делаете, делайте до конца! Не только лужа напрягала, но и грязь, — написала Юлия Виноградова.

И это далеко не единственная проблемная дорога в микрорайоне. Людям ни пройти ни проехать едва ли не в каждом дворе!

Наш корреспондент отправила запрос в городскую администрацию, с просьбой объяснить, когда на этом участке дороги все-таки наведут порядок.

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