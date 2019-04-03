Николай Рыбаков: «Проблему с мусором можно решить и без участия властей»

Второго апреля столицу Южного Урала посетил заместитель председателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков. В беседе с известным российским политиком и экологом затронули важнейшие темы региональной повестки. Почему Челябинская область стала одним из самых экологически неблагополучных регионов страны, и что нужно сделать, чтобы выбраться из этой «ямы»? Нужно ли молодым людям идти во власть, и как можно стать депутатом? Надо ли вообще приходить на избирательные участки или от нашего голоса ничего не зависит?

Об этом читайте в откровенной и интересной беседе с политиком партии «Яблока».

Псевдоэкологические реформы

— Николай Игоревич, у вас сегодня был насыщенный день в нашем городе, вы провели много встреч с представителями различных городских сообществ. Расскажите об этом подробнее.

— В Челябинск я приехал для встречи с нашим региональным отделением, с экологическими движениями, которые представляют ваш регион, отстаивают экологические интересы. Кроме того, я выступил с лекцией перед студентами и преподавателями челябинского отделения РАНХиГС. Также я встретился с кандидатами в муниципальный депутатский корпус от партии «Яблоко», обсуждали стратегию организации кампании на предстоящих сентябрьских выборах.

На встречи с представителем партии «Яблоко» пришли студенты и преподаватели челябинского вуза.

— Николай Игоревич, вы руководили экологической организацией, были главным редактором журнала «Экология и право». Экологические проблемывам прекрасно знакомы. Равно, как и челябинцам, южноуральцам, которые тоже не понаслышке знают о непростой экологической обстановке в городе, в регионе. Наверняка, вместе с экспертами, общественниками, представляющими такие движения, как «Челябинск, дыши!», «СтопГОК» вы пришли к каким-то выводам? Каков вектор экологического развития Челябинской области?

— Те реформы, которые сейчас проводятся и у вас в регионе, и по всей стране можно обозначить, как псевдоэкологические. А Челябинск стал, по сути, «лакмусовой бумажкой», которая показала неэффективность, неправильность такой реформы.

Вместо того, чтобы использовать современные технологии, чтобы реально перерабатывать мусор, используя его в качестве вторичного сырья, вместо того, чтобы развивать новый сектор экономики в сфере переработки отходов, задать реальную конкуренцию, поддерживать малый бизнес, — вместо этого делаются совершенно противоположные вещи. В частности, создаются какие-то новые региональные, национальные операторы, увеличивается количество чиновников. К сожалению, не стимулируется, как это нужно, раздельный сбор отходов, не внедряются современные технологии. Проще говоря, власть продолжает поддерживать «мусорную мафию», котораязаинтересована в открытии новых мусорных полигонов и мусоросжигательных предприятий.

— Настоящая мусорная реформа — это…

— Экономическое стимулирование и поддержка малого бизнеса в этой отрасли. Необходимо создание реальных стимулов для раздельного сбора мусора. Сейчас у людей нет никакой заинтересованности в таком сборе. Даже элементарная просветительская работа в этих вопросах будет полезна: почему нельзя сбрасывать отходыв одну кучу? Не все это понимают, не все россияне понимают важность перехода к раздельному сбору.

Сжигаем ресурсы

— Как я понимаю, сейчас на этом поле «играют» крупные государственные монопольные структуры?

— Да, в мусорном бизнесеучаствуют только крупные предприятия. И это неправильно. Решение экологическихпроблем, в том числе и в важном аспекте раздельного сбора мусора, должно быть прерогативой малого бизнеса.

Наши эксперты подсчитали, что, к примеру, строительство мусоросжигательных заводов создаст по стране не более 20 тысяч новых рабочих мест. А внедрение системы раздельного сбора мусора приведет к созданию 200 тысяч рабочих мест.

Более того, мусоросжигание нельзя считать экологическим проектом, потомучто оно приводит к уничтожению массы полезных ресурсов. Пластик, бумагу, стекло, дерево можно переработать. Это наши природные ресурсы.

В беседе с известным российским политиком и экологом затронули важнейшие темы региональной политики.

Власти проще контролировать крупный бизнес, поэтому малый бизнес в этой отрасли остается без государственной поддержки. Хотя осознанное стремление человека, групп людей заботиться об окружающей среде — это и есть развитие гражданского общества. Это другая система отношения к миру, к жизни. У нас есть прекрасный шанс совершить прорыв в этом направлении, перейти к переработки отходов, до минимума сократив мусоросжигание. Но государство этому всячески противится.

К примеру, несколько дней назад на одном из форумов я встречался с несколькими крупными государственными деятелями, которые определяют политику в области обращения с отходами в нашей стране. Они сами признают, что реформа «буксует».

— Они видят возможность выхода из экологического тупика?

— К сожалению, они видят только развитие системы национальных операторов.

Мы со своей стороны объясняем: вы совершаете ошибку, это не функция государства заниматься вывозом и переработкой мусора. Этим должен заниматься частный бизнес, а государство должно лишь создавать для него все условия.

Из Москвы невозможно увидеть проблемы регионов

— А какова роль национального оператора?

— Это чиновничество, которое будет из Москвы решать и объяснять, что и как нужно делать в Челябинске и других регионах в сфере обращения с отходами.

Это ни что иное, как нежелание отдавать полномочия, финансовые ресурсы… Все это приводит лишь к новым экологическим проблемам.И это, к сожалению, было сразу понятно. Еще на заре этой «реформы». Ведь в столице Южного Урала произошел настоящий мусорный коллапс, здесь эта проблема проявилась наиболее ярко. Да, такие проблемы есть практически во всех регионах страны, но в Челябинске проявились все самые худшие стороны проводимой государственной мусорной псевдореформы. И у «Яблока», повторю, есть вполне конкретные решения этой проблемы.

На реальных примерах удалось высветились многие актуальные вопросы, касающиеся экологии, политической жизни Челябинска.

Проблему с мусором решить в нашей стране возможно. Но мы сталкиваемся с непониманием властей.

Скажите, как из Москвы можно решать экологические проблемы с вывозом и переработкой мусора на отдельно взятой территории? Это, согласитесь, крайне неэффективно. Повторю, это задача не государства, а частного бизнеса, находящегося в регионах.

Сам стоял в пикете «СтопГОК»

— Экология Челябинска — это целый «букет» проблем…

— Вместе с общественниками сегодня мы обсуждали вопросы, касающиеся загрязнения атмосферного воздуха в области. Объем вредных выбросов колоссальный. Сокращение вредных выбросов — это первоочередная задача, которую должны решать региональные власти.

Плюс состояние водных ресурсов. Все знают, что река Миасс очень загрязнена. Миасс требует очистки не на бумаге, а на деле!

— У нас в регионе существует несколько общественных экологических организаций, таких как «Челябинск, дыши!», «СтопГОК». Насколько сильны их позиции? Как бы вы оценили их деятельность?

— Наша партия постоянно работает и сотрудничает с этими организациями. На профессиональной основе, поскольку «Яблоко» располагает юридической, экологической службами. Я сам в 2016 году стоял в пикете «СтопГОК» у администрации Челябинской области.

На встрече с кандидатами от партии «Яблоко» речь шла о том, что нужно сделать для победы на выборах.

После президентских выборов наш лидер Григорий Явлинский встречался с Владимиром Путиным, и речь тогда шла о экологических проблемах Челябинска и о строительстве Томинского ГОК. И последний визит во время избирательной президентской кампании у Григория Явлинского был именно в Челябинск. Поэтому на встрече с Владимиром Путиным и была затронута эта экологическая тема, больная для Южного Урала.

То внимание, которое смогли привлечь южноуральские, челябинские общественники и активисты к экологическим проблемам региона очень значимо. Поверьте, такое редко кому удается. Все это благодаря профессионализму, планомерной работе и искренней вере в ту благую работу, которую они выполняют. Это правильная позиция.

Челябинск, к глубокому сожалению, является едва ли не самой экологически неблагополучной территорией России. И огромная роль предстоящих губернаторских выборов том, что именно глава региона должен быть лидером в решении экологических проблем. Стоять в первом ряду. Этого, к сожалению, не происходит.

Надо приходить во власть

— Вы также встретились со студентами Челябинского отделения РАНХиГС. Какие основные темы обсуждались, как вам сегодняшняя студенческая аудитория?

— Прекрасная аудитория — была очень живая, активная дискуссия. Мы говорили о том, что никто не приедет в регион. Никакой «добрый дядя» не будет строить в Челябинске хорошие дороги, парки и скверы, защищать зеленые насаждения, решать проблемы экологии. Это наша с ними задача.

У студентов сейчас есть уникальная возможность войти в политику, участвовать в сентябрьских муниципальных выборах. В Челябинске 170 депутатов избираются в муниципальные органы власти. И молодые люди тоже могутстать кандидатами на выборах для того, чтобы изменить свой город, регион к лучшему.

Самая главная технология, — чтобы люди пришли на выборы.

— Партия «Яблоко» открыта для таких инициатив?

— Безусловно. И уникальность партии «Яблоко» в том, что мы объединяем молодых людей, которые только приходят в политику, с теми, кто имеет громадный опыт работы в политике, во властных структурах. Знания и опыт в «Яблоке» сочетаются с энергией. Партия дает уникальную возможность для самореализации.

Мы говорили также о том, что в марте этого года исполняется 30 лет со времени первых свободных выборов, которые в 1989-ом прошли еще в СССР. Ведь за несколько месяцев до них никто не ожидал, что в стране могут пройти открытые, честные, конкурентные выборы, на которых победятне представители коммунистической партии. А это очень быстро случилось.

Мы сейчас подходим к такой границе, когда система не знает, что делать, не знает, как исправить ситуацию. Уже скоро придет то время, когда нужно будет не только участвовать в выборах, а приходить во власть. Управлять городом, страной, районом. И задача «Яблока» — научить молодых людей быть ответственными за свою страну, уметь принимать правильные решения. Быть профессионалами. В том числе, и в политике. Это целый образовательный институт власти. Власти, которая будет меняться. Произойдет это совсем скоро.

«Яблоко» идет на выборы

— Подготовка к муниципальным выборам, выборам губернатора Челябинской области также стала одной из задач вашего визита? Партия «Яблоко» будет участвовать в этих выборах?

— Будет и очень активно. «Яблоко» примет участие и в муниципальных и в губернаторских выборах.

В ближайшее время мы должны принять решение, кто из кандидатов лучше всего представит партию «Яблоко» на выборах губернатора. При этом мы понимаем, что система, которая сложилась в России, едва ли подразумевает участие в губернаторских выборах без одобрения депутатов от «Единой России». Ведь существует «муниципальный фильтр».

Но участие в выборах партия «Яблоко» рассматривает, как возможность донести до граждан, до избирателей свою позицию.

Помогать, учить кандидатов

— Образовательный проект партии «Яблоко» «Школа депутата», — чем он полезен в плане участия в предстоящих сентябрьских выборах? Что нужно постараться донести до кандидатов, до избирателей?

— На встрече с кандидатами от партии «Яблоко» речь шла о том, что нужно сделать для победы на выборах над сильными и состоятельными противниками. У партии «Яблоко» никогда не было больших ресурсов для проведения выборных кампаний. Результат во многом зависит и от самих кандидатов.

Кандидаты от партии «Яблоко» услышали, что им предстоит несколько месяцев кропотливой, тяжелой работы. Та система, которая сложилась в Челябинской области сегодня, позволит кандидатам выиграть предстоящие сентябрьские выборы. Люди перестали доверять действующей власти.

Граждане хотят, чтобы во власти были представлены их интересы, а мы готовы помочь людям, желающим заняться политикой.Очень активно работают региональные отделения партии «Яблоко». Они готовы учить кандидатов, объяснять им, что и как нужно делать.

Самое главное, что нужно понять, — выиграть выборы без людей невозможно. Какая-то другая партия может избираться без участия людей. Партия «Яблоко» никогда не сможет.

Поэтому залог нашей победы — это то, что люди, наши сторонники, которые разделяют идеи партии «Яблоко», то, как мы видим будущее Челябинска, всего региона, придут в сентябре на выборы и проголосуют. Другого варианта нет.

То, что это возможно, мы уже доказали и не один раз. К примеру, на выборах в Москве, в районе, где голосует президент России Владимир Путин, было 12 депутатских мест. На все эти 12 мест были избраны депутаты от «Яблока».

Шанс выиграть — прийти на выборы

— Нынешняя ситуация, наверное, предполагает какие-то новые подходы к избирательным технологиям. Какие новые стратегии могут появиться в предстоящей избирательной кампании? Как будет работать партия «Яблоко»?

— Самая главная технология — привести избирателей на голосование.

Не секрет, что сейчас в обществе прослеживается недоверие к власти, к выборам,к государственным институтам власти. И это очень опасно для страны.

Те политики, которые долгие годы фальсифицировали выборы, по сути, разрушали государство. Теперь нам предстоит очень тяжелая, непростая работа по восстановлению доверия к выборам, к институтам государственной власти, к институтам местного самоуправления.

Самая главная технология, повторю, — приход людей на выборы. Я сам избирался в депутатский корпус, был главой муниципального образования в Санкт-Петербурге, и понимаю, что у нас есть шанс выиграть только в том случае, если люди придут на избирательные участки. Придут и проголосуют за «Яблоко». Никакого другого варианта противостоять фальсификациям, административному ресурсу, подкупу нет. Только прийти и проголосовать.

Надо заканчивать с концепцией, — «моя хата с краю», и не важно, кто и что решает. Если граждане отказываются принимать решения, делегируют эти полномочия неизвестным людям, то, разумеется, эти люди за них с удовольствием примут все жизненно важные решения. Только надо понимать, что лучше жить от этого гражданам не станет. Так вот призываю не снимать с себя ответственность за будущее и существующую в нашей стране систему.

ДЛЯ СПРАВКИ

Николай Игоревич Рыбаков. 40 лет. Российский политик и общественный деятель, заместитель председателя партии, член федерального Бюро партии «ЯБЛОКО» (с 2008 года), заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения партии «ЯБЛОКО» (с 2009 года). С 2008 по 2016 год — исполнительный директор Экологического правозащитного центра «Беллона». С 2010 по 2015 — главный редактор электронного издания «Беллона.ру», с 2014 по 2015 год — главный редактор журнала «Экология и право».