2019-04-03T14:53:48+03:00
Политика

Николай Рыбаков: «Проблему с мусором можно решить и без участия властей»

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Второго апреля столицу Южного Урала посетил заместитель председателя партии «Яблоко» Николай Рыбаков. В беседе с известным российским политиком и экологом затронули важнейшие темы региональной повестки. Почему Челябинская область стала одним из самых экологически неблагополучных регионов страны, и что нужно сделать, чтобы выбраться из этой «ямы»? Нужно ли молодым людям идти во власть, и как можно стать депутатом? Надо ли вообще приходить на избирательные участки или от нашего голоса ничего не зависит?

Об этом читайте в откровенной и интересной беседе с политиком партии «Яблока».

Псевдоэкологические реформы

— Николай Игоревич, у вас сегодня был насыщенный день в нашем городе, вы провели много встреч с представителями различных городских сообществ. Расскажите об этом подробнее.

— В Челябинск я приехал для встречи с нашим региональным отделением, с экологическими движениями, которые представляют ваш регион, отстаивают экологические интересы. Кроме того, я выступил с лекцией перед студентами и преподавателями челябинского отделения РАНХиГС. Также я встретился с кандидатами в муниципальный депутатский корпус от партии «Яблоко», обсуждали стратегию организации кампании на предстоящих сентябрьских выборах.

На встречи с представителем партии «Яблоко» пришли студенты и преподаватели челябинского вуза.

На встречи с представителем партии «Яблоко» пришли студенты и преподаватели челябинского вуза.

— Николай Игоревич, вы руководили экологической организацией, были главным редактором журнала «Экология и право». Экологические проблемывам прекрасно знакомы. Равно, как и челябинцам, южноуральцам, которые тоже не понаслышке знают о непростой экологической обстановке в городе, в регионе. Наверняка, вместе с экспертами, общественниками, представляющими такие движения, как «Челябинск, дыши!», «СтопГОК» вы пришли к каким-то выводам? Каков вектор экологического развития Челябинской области?

— Те реформы, которые сейчас проводятся и у вас в регионе, и по всей стране можно обозначить, как псевдоэкологические. А Челябинск стал, по сути, «лакмусовой бумажкой», которая показала неэффективность, неправильность такой реформы.

Вместо того, чтобы использовать современные технологии, чтобы реально перерабатывать мусор, используя его в качестве вторичного сырья, вместо того, чтобы развивать новый сектор экономики в сфере переработки отходов, задать реальную конкуренцию, поддерживать малый бизнес, — вместо этого делаются совершенно противоположные вещи. В частности, создаются какие-то новые региональные, национальные операторы, увеличивается количество чиновников. К сожалению, не стимулируется, как это нужно, раздельный сбор отходов, не внедряются современные технологии. Проще говоря, власть продолжает поддерживать «мусорную мафию», котораязаинтересована в открытии новых мусорных полигонов и мусоросжигательных предприятий.

— Настоящая мусорная реформа — это…

— Экономическое стимулирование и поддержка малого бизнеса в этой отрасли. Необходимо создание реальных стимулов для раздельного сбора мусора. Сейчас у людей нет никакой заинтересованности в таком сборе. Даже элементарная просветительская работа в этих вопросах будет полезна: почему нельзя сбрасывать отходыв одну кучу? Не все это понимают, не все россияне понимают важность перехода к раздельному сбору.

Сжигаем ресурсы

— Как я понимаю, сейчас на этом поле «играют» крупные государственные монопольные структуры?

— Да, в мусорном бизнесеучаствуют только крупные предприятия. И это неправильно. Решение экологическихпроблем, в том числе и в важном аспекте раздельного сбора мусора, должно быть прерогативой малого бизнеса.

Наши эксперты подсчитали, что, к примеру, строительство мусоросжигательных заводов создаст по стране не более 20 тысяч новых рабочих мест. А внедрение системы раздельного сбора мусора приведет к созданию 200 тысяч рабочих мест.

Более того, мусоросжигание нельзя считать экологическим проектом, потомучто оно приводит к уничтожению массы полезных ресурсов. Пластик, бумагу, стекло, дерево можно переработать. Это наши природные ресурсы.

В беседе с известным российским политиком и экологом затронули важнейшие темы региональной политики.

В беседе с известным российским политиком и экологом затронули важнейшие темы региональной политики.

Власти проще контролировать крупный бизнес, поэтому малый бизнес в этой отрасли остается без государственной поддержки. Хотя осознанное стремление человека, групп людей заботиться об окружающей среде — это и есть развитие гражданского общества. Это другая система отношения к миру, к жизни. У нас есть прекрасный шанс совершить прорыв в этом направлении, перейти к переработки отходов, до минимума сократив мусоросжигание. Но государство этому всячески противится.

К примеру, несколько дней назад на одном из форумов я встречался с несколькими крупными государственными деятелями, которые определяют политику в области обращения с отходами в нашей стране. Они сами признают, что реформа «буксует».

— Они видят возможность выхода из экологического тупика?

— К сожалению, они видят только развитие системы национальных операторов.

Мы со своей стороны объясняем: вы совершаете ошибку, это не функция государства заниматься вывозом и переработкой мусора. Этим должен заниматься частный бизнес, а государство должно лишь создавать для него все условия.

Из Москвы невозможно увидеть проблемы регионов

— А какова роль национального оператора?

— Это чиновничество, которое будет из Москвы решать и объяснять, что и как нужно делать в Челябинске и других регионах в сфере обращения с отходами.

Это ни что иное, как нежелание отдавать полномочия, финансовые ресурсы… Все это приводит лишь к новым экологическим проблемам.И это, к сожалению, было сразу понятно. Еще на заре этой «реформы». Ведь в столице Южного Урала произошел настоящий мусорный коллапс, здесь эта проблема проявилась наиболее ярко. Да, такие проблемы есть практически во всех регионах страны, но в Челябинске проявились все самые худшие стороны проводимой государственной мусорной псевдореформы. И у «Яблока», повторю, есть вполне конкретные решения этой проблемы.

На реальных примерах удалось высветились многие актуальные вопросы, касающиеся экологии, политической жизни Челябинска.

На реальных примерах удалось высветились многие актуальные вопросы, касающиеся экологии, политической жизни Челябинска.

Проблему с мусором решить в нашей стране возможно. Но мы сталкиваемся с непониманием властей.

Скажите, как из Москвы можно решать экологические проблемы с вывозом и переработкой мусора на отдельно взятой территории? Это, согласитесь, крайне неэффективно. Повторю, это задача не государства, а частного бизнеса, находящегося в регионах.

Сам стоял в пикете «СтопГОК»

— Экология Челябинска — это целый «букет» проблем…

— Вместе с общественниками сегодня мы обсуждали вопросы, касающиеся загрязнения атмосферного воздуха в области. Объем вредных выбросов колоссальный. Сокращение вредных выбросов — это первоочередная задача, которую должны решать региональные власти.

Плюс состояние водных ресурсов. Все знают, что река Миасс очень загрязнена. Миасс требует очистки не на бумаге, а на деле!

— У нас в регионе существует несколько общественных экологических организаций, таких как «Челябинск, дыши!», «СтопГОК». Насколько сильны их позиции? Как бы вы оценили их деятельность?

— Наша партия постоянно работает и сотрудничает с этими организациями. На профессиональной основе, поскольку «Яблоко» располагает юридической, экологической службами. Я сам в 2016 году стоял в пикете «СтопГОК» у администрации Челябинской области.

На встрече с кандидатами от партии «Яблоко» речь шла о том, что нужно сделать для победы на выборах.

На встрече с кандидатами от партии «Яблоко» речь шла о том, что нужно сделать для победы на выборах.

После президентских выборов наш лидер Григорий Явлинский встречался с Владимиром Путиным, и речь тогда шла о экологических проблемах Челябинска и о строительстве Томинского ГОК. И последний визит во время избирательной президентской кампании у Григория Явлинского был именно в Челябинск. Поэтому на встрече с Владимиром Путиным и была затронута эта экологическая тема, больная для Южного Урала.

То внимание, которое смогли привлечь южноуральские, челябинские общественники и активисты к экологическим проблемам региона очень значимо. Поверьте, такое редко кому удается. Все это благодаря профессионализму, планомерной работе и искренней вере в ту благую работу, которую они выполняют. Это правильная позиция.

Челябинск, к глубокому сожалению, является едва ли не самой экологически неблагополучной территорией России. И огромная роль предстоящих губернаторских выборов том, что именно глава региона должен быть лидером в решении экологических проблем. Стоять в первом ряду. Этого, к сожалению, не происходит.

Надо приходить во власть

— Вы также встретились со студентами Челябинского отделения РАНХиГС. Какие основные темы обсуждались, как вам сегодняшняя студенческая аудитория?

— Прекрасная аудитория — была очень живая, активная дискуссия. Мы говорили о том, что никто не приедет в регион. Никакой «добрый дядя» не будет строить в Челябинске хорошие дороги, парки и скверы, защищать зеленые насаждения, решать проблемы экологии. Это наша с ними задача.

У студентов сейчас есть уникальная возможность войти в политику, участвовать в сентябрьских муниципальных выборах. В Челябинске 170 депутатов избираются в муниципальные органы власти. И молодые люди тоже могутстать кандидатами на выборах для того, чтобы изменить свой город, регион к лучшему.

Самая главная технология, — чтобы люди пришли на выборы.

Самая главная технология, — чтобы люди пришли на выборы.

— Партия «Яблоко» открыта для таких инициатив?

— Безусловно. И уникальность партии «Яблоко» в том, что мы объединяем молодых людей, которые только приходят в политику, с теми, кто имеет громадный опыт работы в политике, во властных структурах. Знания и опыт в «Яблоке» сочетаются с энергией. Партия дает уникальную возможность для самореализации.

Мы говорили также о том, что в марте этого года исполняется 30 лет со времени первых свободных выборов, которые в 1989-ом прошли еще в СССР. Ведь за несколько месяцев до них никто не ожидал, что в стране могут пройти открытые, честные, конкурентные выборы, на которых победятне представители коммунистической партии. А это очень быстро случилось.

Мы сейчас подходим к такой границе, когда система не знает, что делать, не знает, как исправить ситуацию. Уже скоро придет то время, когда нужно будет не только участвовать в выборах, а приходить во власть. Управлять городом, страной, районом. И задача «Яблока» — научить молодых людей быть ответственными за свою страну, уметь принимать правильные решения. Быть профессионалами. В том числе, и в политике. Это целый образовательный институт власти. Власти, которая будет меняться. Произойдет это совсем скоро.

«Яблоко» идет на выборы

— Подготовка к муниципальным выборам, выборам губернатора Челябинской области также стала одной из задач вашего визита? Партия «Яблоко» будет участвовать в этих выборах?

— Будет и очень активно. «Яблоко» примет участие и в муниципальных и в губернаторских выборах.

В ближайшее время мы должны принять решение, кто из кандидатов лучше всего представит партию «Яблоко» на выборах губернатора. При этом мы понимаем, что система, которая сложилась в России, едва ли подразумевает участие в губернаторских выборах без одобрения депутатов от «Единой России». Ведь существует «муниципальный фильтр».

Но участие в выборах партия «Яблоко» рассматривает, как возможность донести до граждан, до избирателей свою позицию.

Помогать, учить кандидатов

— Образовательный проект партии «Яблоко» «Школа депутата», — чем он полезен в плане участия в предстоящих сентябрьских выборах? Что нужно постараться донести до кандидатов, до избирателей?

— На встрече с кандидатами от партии «Яблоко» речь шла о том, что нужно сделать для победы на выборах над сильными и состоятельными противниками. У партии «Яблоко» никогда не было больших ресурсов для проведения выборных кампаний. Результат во многом зависит и от самих кандидатов.

Кандидаты от партии «Яблоко» услышали, что им предстоит несколько месяцев кропотливой, тяжелой работы. Та система, которая сложилась в Челябинской области сегодня, позволит кандидатам выиграть предстоящие сентябрьские выборы. Люди перестали доверять действующей власти.

Граждане хотят, чтобы во власти были представлены их интересы, а мы готовы помочь людям, желающим заняться политикой.Очень активно работают региональные отделения партии «Яблоко». Они готовы учить кандидатов, объяснять им, что и как нужно делать.

Самое главное, что нужно понять, — выиграть выборы без людей невозможно. Какая-то другая партия может избираться без участия людей. Партия «Яблоко» никогда не сможет.

Поэтому залог нашей победы — это то, что люди, наши сторонники, которые разделяют идеи партии «Яблоко», то, как мы видим будущее Челябинска, всего региона, придут в сентябре на выборы и проголосуют. Другого варианта нет.

То, что это возможно, мы уже доказали и не один раз. К примеру, на выборах в Москве, в районе, где голосует президент России Владимир Путин, было 12 депутатских мест. На все эти 12 мест были избраны депутаты от «Яблока».

Шанс выиграть — прийти на выборы

— Нынешняя ситуация, наверное, предполагает какие-то новые подходы к избирательным технологиям. Какие новые стратегии могут появиться в предстоящей избирательной кампании? Как будет работать партия «Яблоко»?

— Самая главная технология — привести избирателей на голосование.

Не секрет, что сейчас в обществе прослеживается недоверие к власти, к выборам,к государственным институтам власти. И это очень опасно для страны.

Те политики, которые долгие годы фальсифицировали выборы, по сути, разрушали государство. Теперь нам предстоит очень тяжелая, непростая работа по восстановлению доверия к выборам, к институтам государственной власти, к институтам местного самоуправления.

Самая главная технология, повторю, — приход людей на выборы. Я сам избирался в депутатский корпус, был главой муниципального образования в Санкт-Петербурге, и понимаю, что у нас есть шанс выиграть только в том случае, если люди придут на избирательные участки. Придут и проголосуют за «Яблоко». Никакого другого варианта противостоять фальсификациям, административному ресурсу, подкупу нет. Только прийти и проголосовать.

Надо заканчивать с концепцией, — «моя хата с краю», и не важно, кто и что решает. Если граждане отказываются принимать решения, делегируют эти полномочия неизвестным людям, то, разумеется, эти люди за них с удовольствием примут все жизненно важные решения. Только надо понимать, что лучше жить от этого гражданам не станет. Так вот призываю не снимать с себя ответственность за будущее и существующую в нашей стране систему.

ДЛЯ СПРАВКИ

Николай Игоревич Рыбаков. 40 лет. Российский политик и общественный деятель, заместитель председателя партии, член федерального Бюро партии «ЯБЛОКО» (с 2008 года), заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения партии «ЯБЛОКО» (с 2009 года). С 2008 по 2016 год — исполнительный директор Экологического правозащитного центра «Беллона». С 2010 по 2015 — главный редактор электронного издания «Беллона.ру», с 2014 по 2015 год — главный редактор журнала «Экология и право».

ИСТОЧНИК KP.RU

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