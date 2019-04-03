Тотальный диктант 2019 в Челябинске: где зарегистрироваться, список площадок

Тотальный диктант 2019 в Челябинске, как и во всей России, напишут в субботу, 13 апреля. Начало в 14.00 на всех площадках. Мы узнали, где можно проверить свои знания.

ЛЕДЕНЯЩИЕ ДУШУ ИСТОРИИ

Автором текста для Тотального диктанта 2019 стал Павел Басинский. Это журналист «Российской газеты», писатель, литературовед и литературный критик.

Басинским написаны четыре «детективных» расследования хрестоматийных сюжетов русской литературы. Это «Моцарт и Сальери» Пушкина, «Мертвые души» Гоголя, «На дне» Горького и история с «зеленой палочкой», на которой якобы старший брат Льва Толстого Николай написал «рецепт» человеческого счастья.

Басинский предлагает свои версии этих сюжетов. Обещает интересные повороты!

ГДЕ НАПИСАТЬ ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ 2019 В ЧЕЛЯБИНСКЕ

Регистрация открыта с 3 апреля. И в первые часы зарегистрировалось более сотни человек.

Зарегистрироваться можно ЗДЕСЬ. А вот - список адресов на выбор:

1. ЧелГУ, третий корпус, пр. Победы, 162в.

2. ЧелГУ, первый корпус, ул. Братьев Кашириных, 129.

3. ЧелГУ, первый корпус, ул. Братьев Кашириных, 129. Для людей с ограниченными возможностями здоровья.

4. ЮУрГУ, пр. Ленина, 85, корпус 3г.

5. МИДиС (Бывший РБИУ), ул. Ворошилова, 12.

6. 6. ЮУИУИЭ, ул. Комаровского, 9а

7. РАНХиГС, ул. Комарова, 26.

8. ЧТПиГХ им. Я. П. Осадчего, ул. Масленникова, 21.

9. ЮУрГТК, ул. Горького, 15.

10. ЮУрГГПУ, пр. Ленина, 69.

11. ЮУГМУ, ул. Воровского, 64.

12. ЮУрГАУ, пр. Ленина, 75.

13. п. Новосинеглазово, школа № 145, ул. Челябинская, 17.

14. Православная гимназия, ул. Коммунальная, 48.

15. Библиотека для слабовидящих и слепых, Свердловский пр, 58.

16. Гимназия № 1, ул. Красная, 59.

17. Челябинская областная юношеская библиотека, Свердловский пр., 41.

18. Центральная библиотека им. А. С. Пушкина, ул. Коммуны, 69.

19. Библиотека № 26 им. Татьяничевой, Комсомольский пр, 41.

20. Библиотека № 32 им. Горького, пр. Ленина, 5.

21. Библиотека № 22 им Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50.

22. Библиотека № 11 им. Я. Гашека, ул. 1-й Пятилетки, 43а

23. Библиотека № 1, ул. Б. Хмельницкого, 17.

24. Библиотека № 14 им. Гоголя, ул. Воровского, 23в.

25. Библиотека № 16, ул. Керченская, 6.

26. Государственный исторический музей Южного Урала, ул. Труда, 100, вход со стороны набережной.

27. Челябинский музей изобразительных искусств, пл. Революции, 1.

28. Информационный центр по атомной энергии, Свердловский пр., 59, 4 этаж.

29. Библио-глобус, ул. Молдавская, 16, 4 этаж.

30. «Точка кипения», ул. Молодогвардейцев, 31, к. 1.

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