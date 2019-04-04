Уик-энд в Челябинске: концерт поп-группы №1 в мире, кошки Куклачева и стендап от Юлии Ахмедовой
Театр кошек Куклачева с концертом в Челябинске 0+
Герои спектакля — хвостатые артисты Куклачева, но не Юрия, а Владимира, его младшего сына. В постановке участвуют 38 дрессированных кошек и две домашние собаки.
Как Юрий Куклачев искал в цирковом искусстве свою собственную нишу и создал свой уникальный жанр, так и Владимир ищет и создает. Он вырос в театрально-цирковой среде и продолжил семейное дело.
— Стараюсь использовать самые разные средства выразительности. Спектакль «Кошки в городе» — это классика жанра, цирковая клоунада и кошечки, исполняющие характерные роли, — говорит Владимир.
Помимо клоунады, дрессуры и пластики есть еще и цирковые трюки и пантомима. Есть и мораль, как положено во всякой уважающей себя сказке. Посмотрим, получится ли с помощью искусства кошек научить маленького зрителя быть сильным, добрым и уверенным в собственных силах человеком.
Продолжительность — 1 час 25 минут с антрактом. Дети до трех лет могут пройти без билета, если покажете свидетельство о рождении и ребенок не будет занимать отдельное кресло.
5 апреля, пятница
ДК ЖД
Тел. (351) 246-00-00
Начало: 18.00
Билет: 600 — 1 500 руб.
Самая успешная челябинская группа выступит на родине 16+
— Его музыка — танцы на границе поп-музыки, рок-мейнстрим, он может звучать и у костра, и в Лондонском зале искусств, причем без принципиальной разницы в кайфе от аранжировок и со сравнимым позитивным эффектом, — пишут о Саше Самойленко критики.
Самойленко — российский музыкант, продюсер и автор песен. Лидер и основатель группы «Томас». Команда существует 30 лет. В 89-м году появилась рок-банда «Томас Гавк». Сколотили ее три студента ЧПИ (современный ЮУрГУ). Потом коллектив назывался «Томас» и просуществовал до 2008 г. Сегодня его вновь переименовали. На этот раз в «Сашу Самойленко&TOMAS band». Лидер команды Александр «Самуил» Самойленко давненько переехал в Москву.
На концерте в родном Челябинске коллектив выступит в золотом составе и представит четыре абсолютно новые песни. Также прозвучат и все хиты.
7 апреля, воскресенье
Harat's Pab
Тел. (351) 246-00-00
Начало: 19.00
Билет: 800 — 1 200 руб.
Комик Юля Ахмедова о серьезных вещах поговорит шутками с челябинцами 18+
Она первая девушка на российском телевидении, выступающая в жанре стендап. В своих выступлениях Юля шутит на тему женского одиночества, среднего возраста и типичных проблем слабой половины человечества. Этот концерт она писала год. Назвала его «Харассмент» — популярное нынче словечко, означающее назойливое приставание.
— Живой концерт принципиально отличается от телевизионного. Это всегда более свободное, расслабленное действие, без цензуры и монтажа. Почувствуешь харизму звезды, увидишь импровизационные моменты и погрузишься в настроение сотен людей, разрывающихся от смеха, — говорят организаторы
6 апреля, суббота
Конгресс-холл Центра Международной торговли
Тел. (351) 246-00-00
Начало: 19.00
Билет: 1 000 — 3 000 руб.
Kadebostany во время мирового турне заедут на Урал 12+
Швейцарский коллектив сегодня № 1 в поп-музыке. Они играют электронику, сочетая ее с соулом и европейским фолком. Себя они скромно называются государством Кадебостан, основанном на принципах свободы и творческого созидания.
Поклонники могут приобрести особый билет за 5 000 руб. По нему на концерт не пустят, зато устроят индивидуальную встречу с группой и фото.
6 апреля, суббота
РК «Галактика»
Тел. (351) 246-00-00
Начало: 19.00
Билет: 1 500 — 3 800 руб.
Десять боев без правил за вечер 12+
Впервые на Южном Урале пройдет женский поединок. В программе турнира 10 ярких, бескомпромиссных и захватывающих боев, которые не оставят равнодушными истинных ценителей смешанных единоборств.
Главный бой вечера — долгожданный реванш в тяжелом весе между Юрием Федоровым из Челябинска и Сергеем Гольцовым из Санкт-Петербурга. Бойцы уже встречались прошлым летом. Битва была достаточно мощной, но из-за ошибки рефери его итог аннулировали.
Интересно, что обычно места на балконе считаются посредственными, но только не на таких поединках. Сверху, наоборот, открывается хороший вид.
6 апреля, суббота
ДК ЖД
Тел. (351) 246-00-00
Начало: 17.00
Билет: 500 — 3 000 руб.
ИСТОЧНИК KP.RU