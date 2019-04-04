«Сугробы на небе»: жителей Челябинской области удивили необычные облака

Погода на этой неделе совсем не весенняя — снег кругом. А в Миассе «снежные кучи» появились еще и на небе. Утром 3 апреля над городом повисли волнистые облака. Миассцам они очень напомнили сугробы. Причем, городские — такие же серые, а не белые, какими должны быть.

Фотографиями интересного природного явления поделился с газетой «Комсомольская правда» — Челябинск» фотограф Данила Целяев. Он несколько лет занимается фотосъемками. Как только увидит что-нибудь интересное, сразу берется за фотоаппарат. В его портфолио есть грозы, звездное небо и солнечное гало.

Жители сравнили облака с сугробами. Фото: Данила Целяев.

— На фотографиях слоистые облака. У них нижняя граница находится на высоте, где водяной пар становится насыщенным и собирается в капельки или кристаллы. Эти частицы рассеивают свет, образуя туман и облачность. Вероятно, утром 3 апреля в Миассе выполнялись все условия для образования этих облаков: леса и снега имели одинаковую температуру, не было сильного ветра и больших свободных ото льда водоемов. Поэтому жители наблюдали красивую нижнюю границу облачности, — объяснил астрофизик, кандидат наук, доцент кафедры теоретической физики ЧелГУ Сергей Замоздра.

Проще говоря, это туман, только поднявшийся на высоту в несколько сотен метров. Толщина слоистых облаков невелика — десятки и сотни метров. Иногда из них выпадают осадки — моросящий дождик или снежные зерна.

Даже как-то жутковато... Фото: Данила Целяев.

А вот метеорологи-любители из популярного паблика «Метеодневник» во Вконтакте считают, что на фото редкие облака — асператусы. Если по-научному Undulatus asperatus, что в переводе с латинского означает волнисто-бугристые.

Эти облака мало изучены, бывают темно-синего цвета, ближе к черному, напоминают штормовое море и выглядят очень устрашающе. То есть, в Миассе они еще миловидные. Асператусы угрозы не несут — ураган или гроза не сопровождают их никогда.

Чаще всего асператусы наблюдают в США, Великобритании, Новой Зеландии и скандинавских странах.

Если фото перевернуть, точно будет сугроб! Фото: Карина Давлетшина.

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