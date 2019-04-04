Новый филиала уголовно-исполнительной инспекции открылся в Металлургическом районе Челябинска

В филиале Уголовно-исполнительной инспекции по Металлургическому району города Челябинска завершился капитальный ремонт. В помещении, общей площадью 75 квадратных метров, размещены шесть служебных кабинетов. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области.

В новом помещении созданы все условия для качественного несения службы и осуществления функциональных обязанностей сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции.

В ходе ремонта во всех кабинетах были установлены пластиковые окна и межкомнатные двери, заменено напольное покрытие, установлена охранная система, приобретена новая мебель. Кроме того, все компьютеры подключены к ведомственной локальной сети.

В торжественной обстановке символическую красную ленточку перерезали начальник ГУФСИН России по Челябинской области генерал-майор внутренней службы Виктор Брант и начальник региональной УИИ полковник внутренней службы Денис Чекотило.

— В нашем филиале работают девять сотрудников. Мы осуществляем контроль за отбыванием наказания в виде условного осуждения, обязательных работ, исправительных работ, домашнего ареста и отсрочки отбывания наказания. В настоящее время по учетам филиала проходят 1078 человек, — рассказывает начальник УИИ по Металлургическому району города Челябинска старший лейтенант внутренней службы Евгения Голощапова. — Уверена, изменения положительно отразятся на качестве несения службы, ведь эффективность ее выполнения связана не только с профессионализмом сотрудников, но и с условиями их работы.

СПРАВКА

2019 год — юбилейный для службы исполнения наказаний без лишения свободы: 7 мая исполняется 100 лет со дня создания учреждений, исполняющих наказания без изоляции осужденного от общества.

С 16.06.2016 начальником УИИ области является Чекотило Денис Владимирович.

В состав УИИ ГУФСИН России по Челябинской области входятт 37 филиалов.

На сегодняшний день уголовно-исполнительные инспекции исполняют наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение свободы, осуществляют контроль за поведением условно осужденных, осужденных, в отношении которых отбывание наказания отсрочено, лиц, в отношении которых избрана мера пресечения домашний арест, запрет определенных действий, залог.

По учетам УИИ области за 2018 год прошло — 34775, в том числе несовершеннолетних — 784.

В рамках взаимодействия с ГУ МВД по Челябинской области в 2018 году проведено 2647 совместных с МВД рейдов и операций, 46680 совместных проверок осужденных по месту жительства, в общественных местах.

Организовано и проведено 10 совместных оперативно-профилактических мероприятий «Ночь (Район)».

Кроме того, организован и проведен 1 этап совместного ОПМ «Дети России — 2018»; ОПМ «Подросток», ОПМ «Твой выбор»; 1 этап ОПМ «Условник»; Межведомственная профилактическая акция «Образование всем детям»; 2 этап ОПМ «Условник»

Так же проведены совместные с отделом розыска ГУФСИН России по Челябинской области ОПМ «Розыск».

В соответствии с разработанным и утвержденным календарем спортивно-массовых мероприятий на 2018, совместно с управлением по физической культуре, спорту и туризму Администрации г. Челябинска проведено 8 спартакиад и 1 олимпиада среди детей и подростков «Групп риска», состоящих на учетах уголовно-исполнительных инспекций г. Челябинска».