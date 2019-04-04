Машиностроением и пищевой промышленностью Южного Урала заинтересовались в ЮАР

Южно-Уральскую торгово-промышленную палату посетил Полномочный министр Посольства Южно-Африканской Республики в Российской Федерации Хенри Вильям Шорт. Целью визита стало знакомство с бизнес-объединением Челябинской области и обсуждение перспектив торгово-экономического сотрудничества.

Во встрече с министром приняли участие первый вице-президент ЮУТПП Игорь Аристов, директор центра ВЭД ЮУТПП Наталья Осипова и председатель комитета по ВЭД Алексей Шитиков.

Рассказывая о деятельности ЮУТПП, Игорь Аристов отметил не только высокий экспертный потенциал ЮУТПП, позволяющий оказывать предпринимателям полный комплекс услуг для развития своего бизнеса, включая выход на международный рынок, но и выстроенные рабочие контакты с органами власти, которые дают возможность эффективно отстаивать интересы бизнес-сообщества региона.

— Одним из приоритетных направлений деятельности палаты является развитие внешнеэкономической деятельности региона, и Южно-Африканская Республика является одним из потенциально интересных рынков, — сказал Игорь Аристов. — В 2018 году товарооборот между Челябинской областью и ЮАР составил 146 млн долл. За последние два года он вырос практически в четыре раза. Но рост произошел, главным образом, за счет увеличения импорта из ЮАР на Южный Урал, показатели экспорта — незначительны, всего 5 млн долл. Поэтому нам есть над чем поработать.

Полномочный министр Посольства Южно-Африканской Республики в Российской Федерации Хенри Вильям Шорт также отметил необходимость увеличения взаимного товарооборота:

— Показатели достаточно небольшие, и хотя политические интересы наших стран сходятся, в экономическом плане ситуация не такая, какой ее хотелось бы видеть.

По словам министра, ряд провинций ЮАР, таких как Лимпопо, Мпумаланга, Фри-Стейт, уже имеют успешный опыт сотрудничества с российскими регионами.

— Главным принципом, которого придерживается посольство при установлении отношений между субъектам, является их экономическое сходство. Челябинский регион, как крупный промышленный центр с металлургическим производством, мог бы наладить сотрудничество с провинцией Гаутенг, где очень хорошо развита машиностроительная отрасль. Причем акцент хотелось бы сделать на установлении деловых связей компаний малого и среднего бизнеса. Еще нас интересует пищевое производство Южного Урала, — сказал г-н Хенри Вильям Шорт.

Стороны договорились уже со следующего месяца, после проведения 8 мая в ЮАР парламентских выборов, приступить к формированию плана действий по налаживанию торгово-экономических связей. Среди приоритетных мероприятий — участие южноуральской делегации в Российско-Африканском саммите, который пройдет 23-24 октября в Сочи. Как отметил Полномочный министр Посольства ЮАР в РФ, впервые в истории президент России Владимир Путин пригласил в страну глав всех африканских государств для укрепления отношений со странами континента Африки.

В рамках своего визита в Челябинск г-н Хенри Вильям Шорт также принял участие в ряде рабочих встреч с представителями власти и общественных организаций Челябинской области, посетил ведущие предприятия и учебные заведения региона.