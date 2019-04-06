В Челябинске можно бесплатно оставить ребенка в детсаду на ночь

Многие челябинцы работают до восьми часов вечера и дольше. А ребенка надо забрать из садика в 18 часов. Вот и крутись, как хочешь! Немало и тех, кто трудится в ночную смену: например, врачи скорой помощи, железнодорожники. Без помощи родственников тут не обойтись. А если их нет?

— У нас есть в городе ночные государственные детские сады? Чтобы когда я уходила в ночь, я детей отводила туда и не мучилась. А то, значит, железнодорожный график у нас есть, а групп ночных нет. Поменять работу не предлагать! Я люблю свою работу! Но и бешеные бабки платить частным детским садам — тоже не вариант. У меня невысокая зарплата, — анонимно написала в группе «ВКонтакте» жительница Челябинской области.

В советские годы круглосуточные группы были во многих детских садах. Да и в ясли тогда с двух месяцев отдавали! На многих современных мам одна мысль об этом навевает ужас. Но для родителей послевоенного времени это было нормой. Чтобы построить коммунизм, надо было пахать на заводе в три смены.

Мы узнали, как сейчас обстоят дела с круглосуточными группами.

Не плачь, малыш, мама скоро придет.Фото: Мария ЛЕНЦ

ОДНА НА ВЕСЬ ГОРОД

Как нам рассказали в Комитете по делам образования города Челябинска, такие группы есть в шести образовательных организациях города. Большинство — для детей, имеющих проблемы со здоровьем. Туда их направляют по заключению врачебной или психолого-медико-педагогической комиссии. И только одна группа на весь Челябинск общеразвивающая — в детском саду №79. Он находится в Тракторозаводском районе по адресу ул. Грибоедова, 36.

Как попасть в круглосуточную группу детского сада

• Когда встаете в очередь на место в детском саду, укажите этот садик как предпочтительный. При этом не важно, в каком районе вы прописаны или проживаете. Распределение по группам происходит уже внутри детского сада. Поэтому о своем желании попасть в круглосуточную группу можно заявить на встрече с заведующей.

• Если ваш ребенок уже посещает детский сад, можно перевестись. Но также придется ждать, пока освободится место. Заявление на перевод подается в Комитете по делам образования Челябинска и в Центрах обеспечения деятельности образовательных организаций (бывшие районные Управления образования).

Можно оставить ребенка в детсаду хоть на пятидневку.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

НА НОЧЬ ПОЧТИ НЕ ОСТАЮТСЯ

— Раньше у нас было шесть таких групп, а сейчас одна. В ней 26 детей от 3 до 7 лет. Да, особенность этой группы — разновозрастные дети. Это не очень комфортно для них. Ведь интересы у трехлеток и почти школьников совершенно разные.

Вообще в группу круглосуточного пребывания можно привести ребенка в понедельник в 7 часов утра и забрать в пятницу в 9 вечера. Но сейчас так никто не делает. Как правило, детей забирают каждый день в 9 — 10 часов вечера. Один — два ребенка иногда остаются на ночь, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск в администрации детского сада №79.

Выходит, что услуга ночного детского сада у челябинцев не популярна. Но возможностью забирать ребенка в удобное время, а не нестись с работы, сломя голову, воспользовались бы многие родители. Напомним, сейчас обычные группы детских садов официально работают до 19 часов.

СКОЛЬКО СТОИТ

Как известно, дошкольное образование у нас бесплатное. Оплачивается лишь питание детей в детсадах, и то частично. Из-за дополнительного ужина посещение круглосуточной группы стоит на 10 руб. в день дороже, чем обычной. То есть за месяц выходит 2100 вместо 1900 руб.

Для сравнения: сутки в частном садике с ночевкой обойдутся в 2400 руб.

Услуги няни, которая могла бы присмотреть за ребенком ночью, стоят от 100 руб. в час.

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